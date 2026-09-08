Yunanistan golden vısa yatırımcısına vergi şoku: Konut alım vergisi 5 katına çıkıyor

Türk yatırımcıların Avrupa’da gayrimenkul yatırımı ve oturum amacıyla en fazla ilgi gösterdiği ülkelerden Yunanistan, yabancı yatırımcılara yönelik önemli bir vergi değişikliğine hazırlanıyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 90. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülke vatandaşlarının konut alımlarında uygulanan yüzde 3’lük gayrimenkul devir vergisinin yüzde 15’e çıkarılabileceğini açıkladı. Düzenleme önümüzdeki sene mecliste tartışılıp yürürlüğe girebilir. Türkiye’de AB üyesi olmayan üçüncü ülkeler arasında bulunduğundan, düzenleme Türk gayrimenkul yatırımcılarının Yunanistan’daki satın alma maliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Golden Visa yatırım kararlarında toplam maliyet hesabının giderek daha fazla önem kazandığını belirterek şunları söyledi: “Yunanistan Golden Visa programına yatırım yaparken yalnızca 250 bin, 400 bin veya 800 bin euroluk yatırım eşiklerine bakmak yeterli değil. Vergiler, satın alma giderleri, gayrimenkulün kira getirisi, değer artış potansiyeli ve uzun vadeli çıkış stratejisi birlikte değerlendirilmeli. Açıklanan vergi değişikliği planı özellikle Türk yatırımcılar açısından zamanlamayı çok daha önemli hale getiriyor. Bugün 800 bin euroluk bir yatırımda yaklaşık 24 bin euro seviyesinde olan devir vergisinin yeni oranla 100 bin euroyu aşabilmesi söz konusu. Bu nedenle Yunanistan’da yatırım planlayanların 2026 yılını iyi değerlendirmelerini önemli buluyoruz.”

‘Yatırımcılar 2026 bitmeden hızlıca alım işlemlerini tamamlamalı’

Türk yatırımcıların son yıllarda Yunanistan Golden Visa programına ilgisinin güçlü seyrettiğini ifade eden Narazan, düzenlemenin yatırımcı davranışlarında yılın son aylarında hareketlilik yaratabileceğine dikkat çekti. Narazan, “Vergi düzenlemesinin nihai uygulama esaslarını ve olası istisnalarını görmek gerekiyor. Ancak açıklanan çerçeve, 2026 yılının geri kalanını Yunanistan’da gayrimenkul yatırımı planlayan üçüncü ülke vatandaşları açısından önemli bir değerlendirme dönemi haline getiriyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse aynı gayrimenkulü satın almanın yalnızca vergi maliyeti on binlerce euro artabilir. Bu nedenle 2026, Yunanistan’da Golden Visa yatırımı planlayan Türk yatırımcılar açısından önemli bir fırsat penceresi olabilir. Yatırımcı açısından mesele yalnızca oturum hakkı elde etmek değil; doğru lokasyonda, doğru gayrimenkule, doğru toplam maliyetle yatırım yapmak” dedi. Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın farklı bölgelerinde Golden Visa programına uygun gayrimenkul alternatifleri bulunuyor. Vesta Global, yatırımcıların bütçe, yatırım hedefi ve aile planlarına göre alternatifleri karşılaştırarak gayrimenkul seçiminden hukuki kontrole, satın alma işleminden Golden Visa başvuru sürecine kadar yatırım sürecine danışmanlık sağlıyor.

250 bin Euro'luk yatırımda vergi 7.500 Euro'dan 37.500 bin Euro'ya çıkabilir

Mevcut sistemde gayrimenkul devir vergisinin ana oranı yüzde 3 seviyesinde bulunuyor. Yeni oranın açıklanan şekliyle uygulanması halinde maliyet farkı özellikle yüksek tutarlı Golden Visa yatırımlarında daha görünür hale gelecek. Örneğin 500 bin euroluk bir gayrimenkul yatırımında yüzde 3 üzerinden yaklaşık 15 bin euro olan devir vergisi, yüzde 15 oranında 75 bin euroya ulaşabilecek. Böylece yalnızca vergi kaynaklı ilave maliyet yaklaşık 60 bin euro olabilecek. 400 bin euroluk bir alımda ise 12 bin euro seviyesindeki verginin 60 bin euroya, 250 bin euroluk bir yatırımda 7 bin 500 euro seviyesinden 37 bin 500 euroya çıkması söz konusu olabilecek. Vesta Global, yeni vergi öncesi Yunanistan’ın önde gelen geliştiricilerini

Vesta Global, yeni vergi öncesi Yunanistan’ın önde gelen geliştiricilerini Türk yatırımcılarla buluşturucak

Yeni vergi düzenlemesi öncesinde Yunanistan’daki yatırım alternatiflerini Türk yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanan Vesta Global, bu ay İstanbul ve Ankara’da üç ayrı etkinlik gerçekleştirecek. 16 Eylül’de Wyndham Grand Levent İstanbul’da Yunan geliştirici Zafido ile yeni proje lansmanı yapılacak. 29 Eylül’de Raffles İstanbul ve 1 Ekim’de Marriott Ankara’da ise ‘Türkiye’nin İlk Yunanistan Golden Visa Fuarı’ gerçekleştirilecek. Aralarında Arish Capital Partners, MIBS Group, Renty, Vardikos & Vardikos, Vakon, Zafido, Oikos’un da olduğu Atina’nın önde gelen proje geliştiricilerini Türkiye’de yatırımcılarla bir araya getirecek etkinliklerde katılımcılar, Golden Visa’ya uygun farklı gayrimenkul projelerini aynı çatı altında karşılaştırma, proje geliştiricileriyle birebir görüşme ve yatırım seçeneklerini doğrudan değerlendirme imkânı bulacak. Vesta Global, böylece 2027’de devreye girmesi planlanan yeni vergi düzenlemesi öncesinde yatırımcıların proje, maliyet, kira getirisi ve Golden Visa uygunluğu açısından farklı alternatifleri karşılaştırarak yatırım kararlarını şekillendirmelerine olanak sağlamayı hedefliyor.