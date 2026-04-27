Yunanistan’a ‘golden visa’ başvurularında rekor artış

İSTANBUL – EKONOMİ

Küresel mobilite ve varlık koruma arayışı, Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul rotasını Avrupa’ya kırmaya devam ediyor. Yatırım yoluyla göçmenlik alanında dünya genelinde 15’ten fazla devlet onaylı programla hizmet veren Astons’ın verilerine göre, 2024–2025 döneminde Yunanistan "Golden Visa" programına yönelik Türk başvurularında yüzde 160’lık rekor bir artış kaydedildi. Bugün Yunanistan'da işlem sırası bekleyen her 5 başvurudan birinin Türk yatırımcılara ait olduğu belirtiliyor.

EKONOMİ’ye konuşan Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, yatırımcı profilinde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, sürecin artık basit bir "vize kolaylığı" arayışından çıkıp stratejik bir yaşam planına dönüştüğünü vurguladı. Yiğit, Türk yatırımcıların ilgisini tetikleyen ana unsurları şöyle sıraladı: “Schengen vize süreçlerinde yaşanan kronik belirsizlikler ve zorluklar. Euro bazlı varlık koruma ve döviz bazlı kira geliri elde etme motivasyonu. Avrupa’da kalıcı ve güvenli bir ‘B Planı’ oluşturma arzusu.”

Avrupa genelinde Golden Visa programlarının daraldığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Yiğit, İspanya’nın 2025 itibarıyla programı tamamen kapattığını, Portekiz’in ise gayrimenkul yolunu kaldırarak şartları ağırlaştırdığını ifade etti. Bu tabloda Yunanistan’ın hala en rasyonel rota olduğunu belirten Yiğit, "250 bin Euro’dan başlayan yatırım eşiği, ortalama 6 ayda sonuçlanan hızlı süreç ve ikamet zorunluluğunun olmaması, Yunanistan’ı Avrupa’daki son güçlü seçeneklerden biri haline getiriyor" diye konuştu. Ancak Yiğit, politik baskılar nedeniyle bu fırsat penceresinin 2026 yılında daha da daralabileceği uyarısında bulundu.

En fazla başvuru çocuklu ailelerden

Başvuruların önemli bir kısmını çocuklu ailelerin oluşturduğunu belirten Yiğit, yatırımcıların mülk alırken çocuklarının 10-15 yıl sonraki eğitim ve kariyer fırsatlarını planladığını söyledi. Atina’daki uluslararası okullara (IB ve Amerikan müfredatı) olan ilginin ciddi şekilde arttığını ifade eden Yiğit, "Yatırımcılarımıza yalnızca bir mülk değil; küresel hareketlilik, eğitim fırsatları ve kapsamlı bir gelecek stratejisi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Yatırımın finansal boyutuna da değinen Yiğit, Yunanistan gayrimenkul piyasasının son 5 yılda yaklaşık yüzde 30 değer artışı yakaladığını ve yıllık yüzde 4–5 seviyesinde kira getirisi potansiyeli sunduğunu belirtti. Ayrıca yüksek varlıklı yatırımcılar için "Non-Dom" vergi rejiminin önemli bir avantaj olduğunu hatırlatan Yiğit, bu sistemle yatırımcıların dünya genelindeki gelirleri için 15 yıl boyunca yıllık sabit 100.000 Euro ödeyebildiğini kaydetti.

Dijitalleşme ve ‘uçtan uca’ hizmet dönemi

Sektörün önümüzdeki 5 yıl içinde daha dijital ve şeffaf bir yapıya bürüneceğini öngören Astons, 2026 yılı stratejileri kapsamında yatırımcıların tüm süreci online turlar ve vekaletname ile uzaktan yönetebildiği bir sistem kuruyor. Şirket; Atina şehir merkezi, Atina Rivierası ve Pire bölgelerindeki ticari mülkten konuta dönüştürülen projelerle yatırımcılara 250.000 Euro bandındaki fırsatları sunmaya devam etmeyi hedefliyor.