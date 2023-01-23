Yurt içinde 110, yurt dışında 25 yeni satış noktası açılacak

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla mobilya sektörünün önde gelen gruplarından Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 beklentilerini açıkladı. Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılında konsolide satış gelirinin yüzde 85-90 oranında artarak 7-7,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor.

İstanbul Mobilya Fuarı öncesi 2022 yılını değerlendiren ve 2023 beklentilerini paylaşan yapan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, şu görüşleri paylaştı: “2022 yılı bizim için başarılı diyebileceğimiz bir yıl oldu. Belirlediğimiz hedeflerin büyük bir yüzdesini hayata geçirirken, ciro hedeflerimizin ise üzerinde yılı kapattık. 2023 bütçemizde ise yüzde 85-90 konsolide satış artışı ile 7-7,2 milyar TL konsolide satış geliri, yüzde 14-15 konsolide FAVÖK marjı ve net finansal borçluluk/FAVÖK oranında 1,00–1,50x beklentimiz var.”

Halen 650’den fazla noktada müşterisiyle buluşan Doğanlar Mobilya Grubu’nun, 2023 yılında yurt içinde 100-110, yurt dışında 20-25 yeni satış noktası hedefi olduğunu belirten Doğan, konsolide satış gelirlerinin yüzde 5 ila 8,5’i oranında yatırım harcaması yapacaklarına işaret etti.

Kelebek ve Karim Rashid işbirliği duyurulacak

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile Tüyap ve Mos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açıyor. İki fuar merkezinde aynı anda düzenlenecek olan fuarda Doğanlar Mobilya Grubu bünyesindeki Kelebek Mobilya, dünyanın en önemli tasarımcılarından Karim Rashid ile yaptığı yeni iş birliğini duyuracak.

Fuarda Ruum Store ise ürünlerin dijital entegrasyonların kullanımının deneyimlenebileceği bir minyatür mağaza versiyonunu ziyaretçilerine sunacak. Rumm Store ürünleri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle metaverse evreninde deneyimlenecek.