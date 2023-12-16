Yurtbay Seramik’ten Bodrum’a ikinci mağaza

Türkiye'nin önde gelen seramik üreticilerinden Yurtbay Seramik’in iş ortaklarından Beğtaşlar Yapı, ikinci seramik showroomunu Bodrum Yalıkavak'ta ziyaretçilere açtı.

Yurtbay Seramik’in Bodrum showroomunun, geniş ürün yelpazesi ve modern tasarım anlayışıyla Bodrum'un seramik ihtiyaçlarına cevap vermesi, iç mimari ve dekorasyon alanında farklı çözümler sunması ve tüketicileri modern ve şık tasarımlarla buluşturması hedefleniyor.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı ve Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki İlter Yurtbay, “Hiçbir bayiimizle siz-biz ilişkimiz olmadı; bu da Yurtbay’ı Yurtbay yapan büyük farklardan bir tanesidir. Bilindiği üzere Beğtaşlar, bizim ayını zamanda İzmir bayiimiz. Bundan sekiz sene önce kendileri ile el ele vererek Bodrum’a doğru yola çıktık. Yola çıkarken, bildiklerimiz kadar bilmediklerimiz, henüz tecrübe etmediğimiz birçok bilinmezlik de vardı. O gün elimizde olanlar işimizi sevmek ve birbirimize güvenmekti. Bugün geldiğimiz noktada o günkü hislerimizi hala canlı tutuyor ve o günkü heyecanımızı bugün de korumanın ve böyle bir açılışta bunu perçinlemenin memnuniyetini yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.