Yurtiçi Kargo'da yeni yapılanma

Yurtiçi Kargo, organizasyon değişikliğine gitti. Şirket, Satış, Pazarlama ve İdari işler departmanlarıyla ilgili değişikliğe gitti.

Şirketin genel müdürlüğüne bağlı Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu Satış Genel Müdür Yardımcılığı ve Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevleri olarak ikiye ayrıldı. Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapan Cüneyt Çin getirilirken, Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Yurtiçi Kargo Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapan Soner Arslan getirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, organizasyonel yapılarını en iyi, hızlı ve en işlevsel hale getirmek için kendilerini güncellemeye devam ettiklerini belirtti.

Önyol, "Bu bağlamda satış ve pazarlama faaliyetlerimizi daha etkin yürütmek maksadıyla ilgili departmanlarımızı birbirinden ayırdık. Ayrıca pazarlama ve idari İşler birimlerimizi tek bir genel müdür yardımcılığına bağladık." ifadelerini kullandı.

Temel amaç, satışa odaklı bir departman oluşturmak

Bu hamleyle sahada gerçekleştirilen idari işler çalışmalarının, pazarlama gözüyle icra edilmesini planladıklarını vurgulayan Önyol, satış faaliyetlerinde de daha hızlı kararlar almak ve tamamen satışa odaklı bir departman oluşturmak amacıyla bir organizasyon değişikliğine gittiklerinin altını çizdi.

Önyol, "Artık ilgili satış departmanımız tek bir odak noktasıyla satış faaliyetlerini yürütüyor olacak. İki departmanımızın da başında Yurtiçi Kargo'da çeşitli görevlerde bulunmuş, şirketimizin tüm alışkanlıklarını bilen iki arkadaşımızı getirdik. Bu hamlemizin tüm müşterilerimize başarı ve memnuniyet getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.