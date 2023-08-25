Yurtiçi Kargo’dan otomasyona 1 milyar lira yatırım

Yurtiçi Kargo, otomasyon teknolojilerine bu yılın sonuna kadar 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2023'te 19 yeni şube açtıklarını ve birim sayılarının 1300 seviyesine erişmiş durumda olduğunu aktardı.

Hem şube sayısı hem de personel sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük özel kargo şirketi olduklarını belirten Önyol, sektördeki lider konumlarını daha da pekiştireceklerini ve sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Önyol, Yurtiçi Kargo ile çalıştığı için mutlu olan müşterilerinin sayısını artırmak istediklerini vurguladı.

"Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz"

Dünyanın son birkaç yıldır hem ekonomik hem de uluslararası ilişkiler bakımından zorlu bir dönemden geçirdiğini anımsatan Önyol, şunları kaydetti: "Maalesef bu durumdan ülkece biz de etkileniyoruz. Ancak bizim karamsarlık gibi bir huyumuz bulunmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de ülkemize yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da operasyonel kabiliyetimizi ve kargo taşıma kapasitemizi artıracak yatırımlara devam ediyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 6 büyükşehrimizde yeni nesil otomasyon teknolojileriyle donatılmış aktarma merkezleri inşa etmeyi hedefliyoruz. Çok daha hızlı çok daha kaliteli hizmet verebilmek için önümüzdeki dönemde sadece operasyonel projeler için 1 milyar TL yeni yatırım planımız bulunuyor. Ayrıca Yurtiçi Kargo'nun genel müdürlük binasında kurulu resmi bir AR-GE Merkezi var. Bu merkezimizde bugüne kadar birçok teknoloji ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. 2023-2024 yılı için de kargo operasyonları ve müşteri talepleri alanında daha güçlü altyapılar kurarak müşterilerimize daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yine aynı şekilde analiz ve raporlama alanlarında daha çok yapay zeka desteği kullanmayı ve bu alanda kendi teknolojilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz."

"Biz dijital işletmelerin fiziksel temsilcileriyiz"

Önyol, Yurtiçi Kargo olarak kargo sektöründe yaşanan gelişimin tüm sektörleri olumlu etkilediğini düşündüklerini bildirdi.

Günün dijitalleşen ve e-ticareti büyüten dünyasında kargo sektörünün artık sadece taşımacılık hizmeti veren bir sektör olmadığına işaret eden Önyol, şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz aynı zamanda dijital işletmelerin fiziksel temsilcileriyiz. İşimize bu odak noktasından bakıyor ve sürekli kendimizi geliştirme odağı ile hareket ediyoruz. Bu bakış açısıyla daha çevreci kargo faaliyetleri için de yatırım planımız da bulunuyor. Hali hazırda Türkiye'nin en büyük elektrikli kargo filosuna sahip şirketiz. Bir taraftan araç sayımızı artırırken bir taraftan da temiz enerji kullanan şubeler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."