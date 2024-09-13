Yüzde 25 zammı reddettiler: Boeing çalışanları grev kararı aldı

Boeing'de çalışan makinistler, perşembe günü greve gitme kararı alarak, itibarı ve mali durumu sarsılan ve şu anda en çok satan havayolu uçaklarının üretimini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya olan dev uçak üreticisi için bir başka gerilemeye neden oldu.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği, üyelerinin dört yıl içinde ücretlerde yüzde 25 artış öngören bir sözleşmeyi reddettiğini ardından yüzde 94,6 oranında sözleşmeyi reddetme ve yüzde 96 oranında grev kararı aldığını açıkladı.

Grev için 33 bin işçinin üçte ikisinin oyu gerekiyordu. IAM 751. Bölge Başkanı Jon Holden oylamayı duyururken "Bu saygıyla ilgili, bu geçmişle ilgili ve bu geleceğimiz için mücadele etmekle ilgili" dedi.

Boeing'e göre, makinistler fazla mesai hariç yılda ortalama 75 bin 608 dolar kazanıyor ve bu rakam dört yıllık sözleşmenin sonunda 106 bin 350 dolara yükselecek. Ancak anlaşma, sendikanın üç yıl içinde yüzde 40'lık maaş zammı talebinin gerisinde kaldı.