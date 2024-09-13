  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Yüzde 25 zammı reddettiler: Boeing çalışanları grev kararı aldı
Takip Et

Yüzde 25 zammı reddettiler: Boeing çalışanları grev kararı aldı

Boeing'de çalışan makinistler, perşembe günü greve gitme kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüzde 25 zammı reddettiler: Boeing çalışanları grev kararı aldı
Takip Et

Boeing'de çalışan makinistler, perşembe günü greve gitme kararı alarak, itibarı ve mali durumu sarsılan ve şu anda en çok satan havayolu uçaklarının üretimini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya olan dev uçak üreticisi için bir başka gerilemeye neden oldu.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği, üyelerinin dört yıl içinde ücretlerde yüzde 25 artış öngören bir sözleşmeyi reddettiğini ardından yüzde 94,6 oranında sözleşmeyi reddetme ve yüzde 96 oranında grev kararı aldığını açıkladı.

Grev için 33 bin işçinin üçte ikisinin oyu gerekiyordu. IAM 751. Bölge Başkanı Jon Holden oylamayı duyururken "Bu saygıyla ilgili, bu geçmişle ilgili ve bu geleceğimiz için mücadele etmekle ilgili" dedi.

Boeing'e göre, makinistler fazla mesai hariç yılda ortalama 75 bin 608 dolar kazanıyor ve bu rakam dört yıllık sözleşmenin sonunda 106 bin 350 dolara yükselecek. Ancak anlaşma, sendikanın üç yıl içinde yüzde 40'lık maaş zammı talebinin gerisinde kaldı.

Şirket Haberleri
Garanti BBVA Yatırım, eTrader uygulamasını yeniledi
Garanti BBVA Yatırım, eTrader uygulamasını yeniledi
Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 2,9 milyar TL net kar elde etti
Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 2,9 milyar TL net kar elde etti
Petrol Ofisi'nin, BP Türkiye’yi devralması onaylandı!
Petrol Ofisi'nin, BP Türkiye’yi devralması onaylandı!
Saya Holding, Volt Grubu'ndan motor bölümünü WEG'e satıyor
Saya Holding, Volt Grubu'ndan motor bölümünü WEG'e satıyor
Esalba Metal’e mükemmellik ödülü
Esalba Metal’e mükemmellik ödülü
Meysu, inovasyon ve yeni yatırımlarla büyüme hedeflerini güçlendiriyor
Meysu, inovasyon ve yeni yatırımlarla büyüme hedeflerini güçlendiriyor