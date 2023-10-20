‘Yüzde 70 devlet desteği, sağlık turizmini rekabette öne geçiriyor’

Sağlık turizmi, dünya genelinde turizm hareketliliğinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye, turizm gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlık turizminden elde ederek bu büyümeden önemli bir pay alıyor. Türkiye ve dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine olanak tanıyan İstanbul Turizm Fuarı da 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuardaki panelin moderatörlüğünü, Trust Global Exhibitions Kurucusu Yalçın Avcı üstlendi. Panelde yer alan Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar da Türkiye'deki sağlık turizmi konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin sağlık turizmi gündemini aktardı.

2015’ten bu yana hem ulusal hem uluslararası arenada kendine özgü marka ameliyatlarla öne çıkan sağlık kuruluşu Askeroğlu Health Group’un CEO’su Şehnaz Askeroğlu panelde “Sağlık turizmi, Türkiye için adeta madendir. İlmek ilmek işliyoruz” diyerek Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeline vurgu yaptı. Askeroğlu Health Group son 4 yıldır özellikle devlet teşviklerinin verildiği önemli projeleri olan, desteklenen çok önemli bir sağlık turizmi şirketi olduğunu belirten Askeroğlu, Askeroğlu Health Group’un Türkiye’yi sağlık turizminde en ucuz değil, en kaliteli olarak anılmasını misyon edindiğini söyledi. Devletin sektöre yönelik teşviklerini de değerlendiren Askeroğlu, “Devletimiz sağlık turizmi ve hizmet ihracatına önem veriyor ve işini iyi yapan her şirkete yüzde 70 teşvik sağlayarak önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Tek yapmamız gereken kayıtlı, etik ve düzgün bir çalışma sistemi sürdürmek. Birbiri ardına açılan ismi belirsiz, yetkisiz kurumlar ne yazık ki sektörümüze zarar veriyor. Bizler de sektörün önde gelenleri olarak bu tür bilgilendirme panellerini çokça yapacağız ki kötüler elensin, yalnızca iyiler kalsın. Bu yüzden rakip değil, destekçiyiz diyerek elimizi taşın altına koyarak yurt içi ve dışında sağlık turizmi panelleri planladık.” dedi.

“Türkiye’ye ameliyat olmaya geliyorlar”

Askeroğlu Health Group çatısı altında gelişen ‘Bella eyes’, ‘Trinity lift’, ‘Hollywood yanağı gibi global olarak kabul görmüş marka niteliğinde ameliyatlar yaptıklarına dikkat çeken Askeroğlu, “Askeroğlu Health Group olarak devlet teşvikinden faydalanan ilk Türk etkinliğini gerçekleştirdik. Ayrıca geliştirdiğimiz özel teknikler yurt dışında büyük talep görüyor. Her yıl dünyanın birçok noktasından yüzlerce doktorun katıldığı kurslar düzenliyoruz. Bu şekilde ayrışıp öne çıkınca zaten insanlar okyanus aşırı uçarak Türkiye’ye ameliyat olmak için geliyor. Yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışmak, oldukça kilit bir nokta. İşte bu yüzden en ucuz sağlık turizmi merkezi değil, en yetenekli ve donanımlı cerrahların olduğu ülke olarak anılmak en büyük hayalimiz. Yalnızca kendimiz için değil, sektör için de bu hayali kuruyoruz. Son 3 yıldır ‘Bella Eyes Courses’ ismiyle yüzlerce cerrahı, endoskopik cerrahi eğitimi için Türkiye’ye getiriyoruz. Eğitimimize yoğun bir talep var. Konunun en mutlu eden kısmı ise Ticaret Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği bu etkinliği değerlendirerek bizi destekledi. Ülkemizde her imkan var, tek yapmamız gereken işimizi düzgün yapmak.” şeklinde konuştu.

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