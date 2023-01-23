Yüzey kaplamada ileri teknolojiyi yerli üretimle birleştirdi

Hasan COŞKUN

Yüzey kaplama ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren Nanokap, ileri teknolojiyi yerli üretimle birleştirdi. Firma, özellikle endüstride; sıcak daldırma yöntemiyle galvanizleme imkânı olmayan ağır ve büyük parçaların, korozyondan korunmalarına yönelik uyguladığı ileri teknoloji kaplama teknikleri ile yerli ve hızlı çözüm sunuyor. 2007 yılında Sakarya’da kurulan firmalarının temel faaliyet sahasını yüzey kaplama ve teknolojileri oluşturduğunu belirten Nanokap Yüzey Kaplama Teknoloji Makina Sanayi kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Tuncer, uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu üretimine başladıkları yüzey kaplama makinelerinin dünya pazarlarında da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Tuncer, Ark Sprey makinelerinin sanayicilerin ihtiyaçları ve beklentilerine göre tasarlanıp mobil olarak üretildiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Başta tersaneler olmak üzere farklı sektörlerde ve sahada da kaplama yapabilecek donanıma sahip makinelerimizle yapılan kaplama, sıcak daldırma galvanizleme ve Epoksi boya ile koruma uygulamalarına göre 6-7 kat daha uzun ömre sahiptir. Avrupa’daki makinelerin performansından daha iyi bir makine yaptık. Ark Sprey kaplama makineleri CE sertifikalı ve ISO 9001 Kalite belgesine sahip tamamı yerli üretimdir. Korozyon önleme alanında ileri teknolojiler kullanılarak üretilmiştir. Başta savunma sanayi olmak üzere, enerji, gemi-inşa, makine ve metal sektörlerine, korozyon ve aşınmayı önlemeye yönelik kaplama hizmeti ve püskürtme kaplama makinesi Ark Sprey ile NANOKAP firmamız dünya standartlarındaki normlara uygun olarak korozyon ve aşınmaya karşı çözüm merkezi olmuştur. Türkiye başta olmak üzere, Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Afrika ve Asya bölgelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Ark Sprey kaplama makineleri, korozyon önleyici özellikleri ile gemi ve denizcilik endüstrisinde dünyada yaygın olarak tercih edilmektedir.”