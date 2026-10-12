Z Event ve ICOM Group, ICOM Z Event markası altında güçlerini birleştirdi

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Z Event ve ICOM Group, Türkiye’nin uluslararası kongre ve etkinlik turizmindeki konumunu güçlendirmek amacıyla iş birliğine gitti. Kasım 2025’te başlatılan süreç kapsamında imzalanan protokolle, iki şirketin deneyim ve operasyonel kapasitelerini bir araya getiren ICOM Z Event markası oluşturuldu.

Her iki şirketin kongre, toplantı ve etkinlik organizasyonları alanındaki deneyimini, uzman kadrolarını, operasyonel yetkinliklerini ve uluslararası bağlantılarını bir araya getiren yeni yapılanma, Türkiye’ye daha fazla uluslararası kongre ve etkinlik kazandırmayı hedefliyor.

Hedef, Türkiye’nin uluslararası kongre turizmindeki payını artırmak

ICOM Z Event’in temel hedefleri arasında Türkiye’nin uluslararası kongre ve etkinlik turizmindeki konumunu güçlendirmek, daha yüksek hacimli ve uluslararası nitelikte organizasyonları ülkeye kazandırmak ve sürdürülebilir bir organizasyon altyapısı oluşturmak yer alıyor.

Bu doğrultuda, özellikle Orta Doğu başta olmak üzere farklı ülkelerde düzenlenen ve gelecekte gerçekleştirilecek kongrelerin Türkiye’ye çekilmesi stratejik öncelikler arasında bulunuyor. Uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, ticari fırsatların artırılması, sponsorluk modellerinin çeşitlendirilmesi ve Türkiye’nin küresel platformlarda kongre ve etkinlik destinasyonu olarak tanıtılması da yapılanmanın öncelikli çalışma alanlarını oluşturuyor.

İki şirketin deneyimi ve insan kaynağı bir araya geliyor

ICOM Group’un yaklaşık 260 çalışanı ile Z Event’in yaklaşık 25 kişilik uzman kadrosunun bir araya gelmesi, yeni markanın daha büyük ölçekli ve uluslararası nitelikteki organizasyonları yönetme kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

İki şirketin insan kaynağı, operasyonel deneyimi ve uluslararası bağlantılarından yararlanılarak daha kapsamlı organizasyonlara imza atılması ve Türkiye’nin küresel kongre pazarındaki rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

2027 itibarıyla somut sonuçlar hedefleniyor

ICOM Z Event yapılanmasının sonuçlarının özellikle 2027 itibarıyla daha yüksek kongre organizasyonu hacmi, artan uluslararası katılım ve Türkiye’ye kazandırılan yeni etkinliklerle ortaya konulması planlanıyor.

Bu kapsamda yürütülecek iş geliştirme ve uluslararası pazarlama faaliyetleriyle Türkiye’nin dünya kongre turizminden aldığı payın artırılması amaçlanıyor. Yeni markanın, uluslararası pazarlarda geliştirilecek iş birlikleri aracılığıyla Türkiye’yi daha fazla kongre ve etkinlik için tercih edilen bir destinasyon haline getirmesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisine ve hizmet ihracatına katkı hedefi

ICOM Z Event’in uzun vadeli vizyonu, Türkiye’yi uluslararası kongre organizasyonlarında tercih edilen güçlü bir merkez haline getirmek ve başta Orta Doğu olmak üzere farklı pazarlardan daha fazla uluslararası etkinliği ülkeye kazandırmak olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda düzenlenecek kongre ve etkinliklerin Türkiye’ye döviz girdisi sağlaması, hizmet ihracatını artırması, uluslararası ziyaretçi ve katılımcı sayısını yükseltmesi ve ülkenin uluslararası alandaki tanıtımına katkıda bulunması hedefleniyor. Yapılanmanın aynı zamanda kongre turizmi ekosisteminin gelişimini desteklemesi öngörülüyor.

ICOM Z Event, iki şirket arasındaki ticari iş birliğinin ötesinde, Türkiye’nin uluslararası kongre ve etkinlik turizmindeki kapasitesini artırmayı, yeni organizasyonları ülkeye kazandırmayı ve 2027 sonrasında sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturmayı amaçlayan stratejik bir marka olarak konumlanıyor.