Z GYO halka arzına yaklaşık 3 katı talep geldi

Z GYO halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,94 katı talep toplandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Z GYO") paylarının halka arzında 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 84.500.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,03 katı 85.570.478 TL nominal değerli talep ve yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,85 katı 162.481.441 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,94 katı 248.051.919 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,77 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 825.565.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 84.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 431.279 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 101 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 431.380 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında şu şekildedir: