Zade Vital, yenilikçi lansman ürünleri ile DİJİSAG 2026’nın ilgi odağı oldu

“Geleceğe değer üretmek” mottosu ile 9 farklı sektörde faaliyet gösteren ve Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding şirketlerinden Zade Vital, İstanbul’da düzenlenen ve eczacı ile hekimlerin katıldığı DİJİSAG Kongresi’nde, Bacacı Yatırım Holding Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Pelin Erkıralp ve Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş’in de katılımıyla yer aldı.

Sağlık sektörüne ışık tutan bu önemli platformda Zade Vital, bilimsel yaklaşımı ve yenilikçi ürün portföyü ile dikkatleri üzerine çekti.

Bilimsel yaklaşım ve kalite odağında portföyünü geliştirmeye devam ediyor

Zade Vital’in kongredeki standında sektör profesyonelleri ile tanıştırdığı yenilikçi ürünlerinin özellikle fonksiyonel faydaya ve Zade Vital kalite güvencesine odaklanan bilinçli bir kitleye yönelik olduğunu aktaran Bacacı Yatırım Holding Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Pelin Erkıralp, çörek otu yağı, omega 3, koenzim Q10 ve selenyum içeren yenilikçi ürünleri Lipero’nun, portföylerinde öne çıktığını belirtirken; son dönemin trend etken maddesi Bromelain ve farklılaşan kapsül yapısıyla Ceramides’in de içerikleriyle dikkat çeken diğer lansman ürünleri arasında yer aldığını aktardı.

Kongrenin bulundukları sektör açısından önemine değinen Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş ise şu bilgileri verdi:

“Dijisag kongresi, sağlık profesyonelleri ile doğrudan temas kurduğumuz ve sahadan güçlü içgörüler aldığımız önemli bir platform. Zade Vital olarak bilimsel yaklaşımımız ve kalite odağımızla portföyümüzü sürekli geliştirmeye, yenilikçi ürünlerle zenginleştirmeye ve bütüncül bir değer sunmaya devam edeceğiz.”