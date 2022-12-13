Zeekr, ABD’de halka arza hazırlanıyor

Zeekr'in ABD'de 10 milyar doları aşan bir değerlemeyle en az 1 milyar dolar toplamak istediği ve bunun için geçen hafta halka arz evraklarını gizli bir şekilde ABD’li piyasa düzenleyicilerine sunduğu bildirildi.



Geely, Zeekr'in halka arzının boyutu veya listelenme tarihi hakkında herhangi bir ayrıntı vermeden, ABD'li düzenleyicilere başvurduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, planlanan borsa kotasyonu, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşebilir. Bu, Pekin'in geçen temmuz ayında yurt dışında kote olan yerli şirketler için kuralları sıkılaştırmasından bu yana, Çinli bir kuruluşun denizaşırı ülkelerde gerçekleştireceği ilk büyük borsa kotasyonu olabilir.

Öte yandan Tesla ve Çinli Nio ile rekabet eden Zeekr’in, ilk ve tek modeli olan 001 Crossover'ı önümüzdeki yıl Avrupa'da pazarına sokması bekleniyor.