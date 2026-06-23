ZEISS’tan Türk sanayisinin dijital dönüşümüne destek

ZEISS, Endüstriyel Kalite Çözümleri (IQS) kapsamında sunduğu metroloji ve kalite odaklı üretim teknolojileriyle sanayide dijital dönüşüm süreçlerine destek veriyor. Şirket, üretim süreçlerinde yüksek hassasiyetli ölçüm ve kalite kontrol çözümleri sunarken, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ZEISS’ın yapay zeka destekli yazılım sistemleri, üretim süreçlerinde olası hataların erken aşamada tespit edilmesine imkan tanırken, kaynak kullanımının optimize edilmesine ve üretim süreçlerinin daha etkin yönetilmesine yardımcı oluyor.

1846 yılında Almanya’da kurulan ZEISS, optik ve optoelektronik teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren şirketin 46 binden fazla çalışanı bulunuyor.

“Türkiye küresel bir üretim merkezi konumunda”

ZEISS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Christian Martin, Türkiye sanayisinin dinamik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, özellikle ekonomiye yön veren sektörlerde sürdürülebilir üretim ve ileri teknolojilerin öne çıktığını belirtti.

Martin, Türkiye endüstrisinin küresel rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak ve imalat ekosisteminin uçtan uca dijitalleşmesini desteklemek amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin küresel bir üretim üssü konumunda bulunduğunu kaydeden Martin, Türkiye'nin endüstriyel potansiyelinin Alman teknolojisiyle desteklenmesinin, lokomotif sektörlerde inovasyonu hızlandırabileceğini bildirdi.

ZEISS ürünlerinin Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir bulunduğunu aktaran Martin, şirketin 2014 yılından bu yana Türkiye'de doğrudan faaliyet gösterdiğini ve 180 yılı aşkın bilgi birikimini Türkiye'nin ekonomik büyümesi ile dijital dönüşümüne odakladığını kaydetti.

“Türk sanayisine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz”

ZEISS Türkiye IQS Ülke Direktörü Özgür Aka, ZEISS Türkiye Endüstriyel Kalite Çözümleri İş Grubu'nun Türk sanayisinin gelişimine katkı sunmak amacıyla fiziksel altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Aka, bu kapsamda, dünyadaki 64'üncü merkez olan Bursa Müşteri ve Uygulama Merkezi'nin ardından, ZEISS’ın dünyadaki 65'inci merkezinin Ankara'da hizmete açıldığını bildirdi.

Şirketin, 3 boyutlu ölçüm sistemlerinden endüstriyel bilgisayarlı tomografiye (CT ve X-Ray), optik lazer çözümlerinden tersine mühendislik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede sanayiye hizmet sunduğunu kaydetti.