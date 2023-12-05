Zemin kaplamacılar 13 yıl aradan sonra Dubai’de buluşuyor

Ortadoğu’da 2022 yılında gerçekleşen 8,6 milyar dolar satış hacmi doğrultusunda, Ortadoğu zemin kaplama ve halı pazarının yüzde 7,2'lik bir YBBO (yıllık bazlı büyüme oranı) ile büyüyerek 2030'a kadar yaklaşık 14,55 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları, ziyaretçileri ve satın alma profesyonellerini tek çatı altında buluşturan, gerçekleştirdiği başarılı ve istikrarlı organizasyonlarla halı ve zemin kaplama sektörüne yönelik ticaret fuarlarında dünyanın lider markası olan DOMOTEX 23- 25 Nisan 2024 tarihinde DOMOTEX Middle East ile küresel iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

“Ortadoğu zemin kaplamaları endüstrisinin pazar payı da artıyor”

DOMOTEX etkinliklerinin dünya çapındaki Global Direktörü Sonia Wedell-Castellano halı ve zemin kaplamaları sektörüyle ilgili "Orta Doğu'da inşaat, geliştirme, gayrimenkul ve iç mekan sektörleri hız kesmeden sürekli büyüyor. Bu nedenle halı ve zemin kaplamalarına olan talep de sürekli artıyor ve aynı doğrultuda Ortadoğu zemin kaplamaları endüstrisinin pazar payı da artıyor" dedi.

DOMOTEX Middle East'in geri dönmesini dört gözle beklediğini belirten Solomon Halı Genel Müdürü Navid Monzavizadeh, "Yıllar sonra DOMOTEX Middle East için Dubai'nin seçilmesi çok akıllıca bir karar. Çünkü bulunduğu bölge ve sunduğu fırsatlar çerçevesinde bakıldığında Dubai harika bir altyapıya sahip ve ziyaretçilerin dünyanın dört bir yanından ulaşım kolay” dedi.

DOMOTEX Middle East fuarını Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirmekten son derece memnun olduklarını kaydeden DWTC Genel Müdür Yardımcısı Mahir Julfar da, “Bu prestijli etkinlik, önemli ve yoğun etkinliklerle şekillenen 2024 organizasyon gündemimizi daha da zenginleştirecek. Dünya standartlarındaki fuar alanımızda benzersiz çözümler sunarak organizatörlerimizi güçlendirmeye ve başarılarına katkıda bulunmaya kararlıyız. Deutsche Messe ile karşılıklı olarak kazan-kazan tabanlı bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.