Zenginlerin yeni gözdesi neden Malta?

Bir dönem rota Londra’ydı, sonra Dubai öne çıktı. Şimdi ise daha küçük ama stratejik bir adres konuşuluyor: Malta. Çünkü varlıklı aileler artık yalnızca nereye yatırım yapacaklarına bakmıyor. Çocuklarının nerede okuyacağını, bir kriz anında hangi kapının açılacağını, Avrupa’da nasıl daha rahat hareket edeceklerini de hesaplıyor.

Malta son dönemin en çok konuşulan seçeneklerinden biri haline gelmesinin nedeni yalnızca Avrupa Birliği içinde yer alması değil. Minimum kalış şartı istememesi, ömür boyu korunan daimi oturum yapısı ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım imkânı, Malta’yı farklı bir konuma taşıyor. İnsanlar burada sadece ev ya da oturum almıyor; kendilerine yeni bir yaşam planı kuruyor.

“Burada yaşamak zorundasın” baskısı yok

İşin en dikkat çekici yanı ise, Malta modelinin, “burada yaşamak zorundasın” baskısı yaratmıyor olması. Birden fazla ülkede işi olan, sürekli seyahat eden, hayatını tek bir şehre bağlamak istemeyen yatırımcılar için bu, büyük bir avantaj. Bu kapsamda Malta, “Avrupa’da bir ayağım olsun ama tüm hayatımı oraya taşımak zorunda kalmayayım” diyenlerin ilgisini çekiyor.

Konu sadece yatırımcının kendisiyle de sınırlı değil. Programın aileyi de kapsayan yapısı, Malta’yı daha cazip hale getiriyor. Bu yapı; çocukların eğitimi, ailenin mobilitesi, gelecek kuşakların güvenliği gibi başlıkları da kapsıyor.

Malta pasaportunun 190’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlaması da bu ilgiyi büyüten bir diğer başlık olarak ön plana çıkıyor.

Bugün, küresel ölçekte yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarının toplam hacmi 100 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Bu büyük pastada Malta’nın öne çıkmasının temel nedeni ise sistemini daha net ve daha seçici hale getirmiş olması. Artık yalnızca para koymak yetmiyor; ülkeye katkı ve gerçek bağ da önem kazanıyor. Bu da Malta’yı “parayı ver pasaportu al” algısından uzaklaştırıp daha prestijli bir noktaya taşıyor.

Küçük ama etkisi büyük

Ada ülkesi küçük olabilir ama rakamları dikkat çekiyor. Malta ekonomisi 2025 yılında yüzde 6,4 büyüdü. Yatırım ve oturum programlarının ülke ekonomisine katkısı da 2024’te 132 milyon Euro’ya ulaştı. Bu tablo, Malta’yı sadece güzel bir Akdeniz adası değil, aynı zamanda düzenli işleyen bir sistem olarak da öne çıkarıyor.

Mesele sadece oturum değil, aile için ikinci bir plan kurmak

Malta modelinin ilgi çekmesinin bir başka nedeni de giriş eşiğinin farklı profillere hitap etmesi. Kalıcı oturum için minimum 375 bin Euro tutarında gayrimenkul yatırımı yapılabiliyor. Alternatif olarak yıllık 14 bin Euro’dan başlayan kiralama modeli de bulunuyor. Bu esnek yapı, özellikle Avrupa’da bir kapı açmak isteyen ama hayatını tamamen değiştirmek istemeyen yatırımcılar için cazip görülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Bugün zenginlerin Malta’ya bakmasının nedeni aslında çok basit: Mesele sadece oturum almak değil. Mesele, dünyadaki belirsizlikler artarken aile için ikinci bir plan kurmak, daha rahat seyahat etmek ve Avrupa’da sağlam bir adres edinmek. Ve bunu yaparken de hayatı baştan aşağı değiştirmek zorunda kalmamak. Bu nedenle Malta artık sadece küçük bir ada olarak anılmıyor, giderek daha fazla kişi için, Avrupa’da açılmış ikinci bir kapı anlamına geliyor” dedi.

Bazı kapılar bir ömür açık kalıyor

Bir yatırımcı düşünün: Avrupa'da iş yapıyor, birden fazla ülkede varlığı var, ailesi için uzun vadeli bir plan kurmak istiyor. Malta, Temmuz 2025'te güncellediği vatandaşlık programıyla tam da bu profildeki isimler için yeni bir kapı araladı. Yaklaşık 1 milyon Euro'dan başlayan bir bağış ya da kamu yararına bir proje aracılığıyla vatandaşlık başvurusunda bulunmak mümkün. Malta hükümeti bu çerçevede teknoloji, yapay zeka, yenilenebilir enerji, fintech, denizcilik ve kültürel miras gibi alanlara özel bir ağırlık veriyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren ya da katkı sağlayan isimler için program adeta biçilmiş kaftan.

Masa ise oldukça zengin: 190'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat, 29 Schengen ülkesinde serbest dolaşım ve gelecek nesillere aktarılabilen kalıcı bir vatandaşlık statüsü. Malta vatandaşlığı, aile için kuşaklar boyu sürecek ve Avrupa'da sağlam bir zemin kuran bir yatırıma dönüşüyor.