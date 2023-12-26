Zenke, fotoselli kapıda Schmelz ile global marka oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Asansör kapıları ve fotoselli kapılarda uzmanlaşan Zenke, ‘Schmelz’ markasıyla dünyadaki petrol istasyonları kapıların şartnamelerinde yer alan iki firmadan biri. Türkiye’de petrol istasyonlarının kapılarının da yüzde 70’inde imzası bulunan Zenke, ayrıca geçen yıl planlanan 15 şehir hastanesinin 12’sinde de yer aldı. Zenke Otomatik Kapı Sistemleri Kurucu Müdürü Engin Bayram, “Şu anda 56 şehirde 72 tane bayimiz var. Ayrıca şehir hastanelerinde yer alıyoruz. Örneğin Ankara Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyük otomatik kapı projesi oldu. 2 bin 180 adet fotoselli kapı verdik. İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde toplam 3 bin 600 kapımız var. İzmir Şehir Hastanesi’nde binin üzerinde, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde 800 kapımız var. Globalde de büyümek istiyoruz. Şubat ayında Las Vegas’ta dünyanın en büyük inşaat fuarında yer alacağız. Amerika’daki belgelendirme çalışmalarımızı da belli bir noktaya getirdik. Bu pazarda büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Hasanağa ve Kayapa OSB’lerinde toplam 17 bin metrekarelik alanda üretici firmaları Emay ile yılda 5 bin adedin üzerinde asansör kapısı ürettiklerini anlatan Bayram, aylık bin adet fotoselli kapı satışı yaptıklarını, kapasitelerinin ise artacak hacme yeterli seviyede olduğunu söyledi. Asansör kapılarında 100’e yakın ülkede yer aldıklarını dile getiren Engin Bayram, “Kapıların içindeki motor ve kontrol kartı aksamını da kendi tesisinde üreten dünyadaki tek fabrikayız. Geçen yıl Türkiye’de planlanan 15 şehir hastanesi projesinin 12’sinde yer aldık. Petrol sektöründe de istasyon açılışları hız kazandı. Bu alanda da yer alıyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde yaygın olan zincir marketlerin bazıları fotoselli kapıya geçiş yapıyor. Onların şartnamelerinde yer alıyoruz. Ar-Ge birimimizde yazılım, tasarım, mekanik ve elektronik tüm alanları kendi bünyemizde yapıyoruz” diye konuştu.