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Zeo Energy'de borçsuz bilanço dönemi

Nasdaq'da ZEO koduyla işlem gören Zeo Energy, 1,67 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvili vadesinden önce itfa ederek kurumsal borçsuz bilançoya geçtiğini açıkladı. Açıklama sonrası şirket hisseleri yükselişe geçti.

MERVE KORNİK
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Zeo Energy'de borçsuz bilanço dönemi
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Şirket, 9 Haziran 2026'da White Lion Capital LLC lehine ihraç edilen 1,67 milyon dolarlık dönüştürülebilir borçlanma aracının tamamının geri ödendiğini bildirdi. 

Ödeme sonrası şirketin bilançosunda rutin kiralamalar ve günlük operasyonlara ilişkin yükümlülükler dışında kurumsal borç kalmadığı belirtildi.

Söz konusu kaynak, yaz dönemi konut satışlarındaki büyüme döngüsünde işletme sermayesini desteklemek amacıyla köprü finansman olarak kullanılmıştı.

Yönetimden bilanço güçlenmesi mesajı

CEO Tim Bridgewater, erken itfaya ilişkin "Bu borcu tamamen kapatıp bir sonraki aşamaya kurumsal borcu olmadan girmek, bilançomuzun güçlendiğini ve sermaye yönetimindeki disiplinli yaklaşımımızı yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı.

Şirket, dönüştürülebilir borç olmadan faaliyet göstermenin büyüme stratejisi için daha güçlü finansal temel ve ilave manevra alanı sağlayacağını açıkladı.

Zeo Energy, Sunergy Solar markasıyla konut tipi güneş enerjisi ve Heliogen birimiyle veri merkezleri gibi yüksek enerji tüketimli alanlara yönelik uzun süreli enerji depolama çözümleri sunuyor.

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