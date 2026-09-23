Zeo Energy'de borçsuz bilanço dönemi

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Şirket, 9 Haziran 2026'da White Lion Capital LLC lehine ihraç edilen 1,67 milyon dolarlık dönüştürülebilir borçlanma aracının tamamının geri ödendiğini bildirdi.

Ödeme sonrası şirketin bilançosunda rutin kiralamalar ve günlük operasyonlara ilişkin yükümlülükler dışında kurumsal borç kalmadığı belirtildi.

Söz konusu kaynak, yaz dönemi konut satışlarındaki büyüme döngüsünde işletme sermayesini desteklemek amacıyla köprü finansman olarak kullanılmıştı.

Yönetimden bilanço güçlenmesi mesajı

CEO Tim Bridgewater, erken itfaya ilişkin "Bu borcu tamamen kapatıp bir sonraki aşamaya kurumsal borcu olmadan girmek, bilançomuzun güçlendiğini ve sermaye yönetimindeki disiplinli yaklaşımımızı yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı.

Şirket, dönüştürülebilir borç olmadan faaliyet göstermenin büyüme stratejisi için daha güçlü finansal temel ve ilave manevra alanı sağlayacağını açıkladı.

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