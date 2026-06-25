Zeray GYO'dan konut sahipliğinde yeni dönem: "Katılım ödeme modeli"

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), düzenlediği basın toplantısıyla mevcut piyasa koşullarına yönelik stratejik analizlerini, kurumsal büyüme hedeflerini ve sektöre liderlik edecek yeni finansal çözümlerini paylaştı. Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, gayrimenkulün salt rakamsal göstergelerden ibaret olmadığı; şehirlerin hafızasını, ailelerin güven duygusunu ve ekonominin üretim damarlarını temsil ettiği vurgulandı.

“Gayrimenkulde asıl güven referans anahtar teslimleri ile oluşur”

Toplantıda konuşan Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, markanın kuruluşundan bu yana mimari farklılık, kalite, güven ve teslim kabiliyeti temelinde ilerlediğini belirtti. Marka değerinin sadece bilinirlikle açıklanamayacağını ifade eden Zeray, “Tamamladığımız onlarca projeyle kazandığımız itibar, en güçlü referansımızdır. Gayrimenkulde asıl güven referans anahtar teslimleri ile oluşur ve o anahtar kaliteli bir yaşama kapıyı aralamalıdır. Halka arz sonrası ilk dönemimizde net aktif değerimizde %142’lik bir gelişim kaydettik. Bu finansal başarıyı operasyonel gerçeklikle, mali disiplinle ve kurumsal şeffaflıkla destekleyerek kalıcı değer üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“Zeray Katılım ödeme modeli”

Güncel piyasa analizleri doğrultusunda geliştirilen yeni finansman modelini ilk kez bu toplantıda açıklayan Zeray, şunları söyledi:

“Konut alımında finansmana erişimin sektörün en kritik başlıklarından biri haline geldiğini görerek, şirketimiz bünyesinde “Zeray Katılım Ödeme Modeli”ni hayata geçirdiğimizi ilk kez burada, siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. Yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için daha öngörülebilir, sürdürülebilir ve erişilebilir ödeme modellerini zorunlu hale getirmiştir. Bu anlayışla 2023 yılında geliştirdiğimiz dinamik ödeme modeli sayesinde, bazı aylarda iki milyar TL’ye yaklaşan ciromuzu Zeray Katılım Modeli’nin katkısıyla orta vadede iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu modelle temel amacımız; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza faiz yükünden uzak, ödeme planı baştan belirlenmiş, gayrimenkul değer artışlarından etkilenmeyen ve öngörülebilir bir sahiplik alternatifi sunmaktır. Zeray Katılım Ödeme Modeli kapsamında müşterilerimize; faizsiz ödeme imkânı, esnek taksit seçenekleri ve tamamlanmış projelerimizde “hemen tapu, hemen anahtar teslim” avantajı başta olmak üzere, farklı ihtiyaçlara uygun alternatif ödeme seçenekleri sunuyoruz.”

5.700 farklı imalat kalemiyle ekonomiye ve güvenli geleceğe destek

Konut üretiminin çok geniş bir ekonomik ekosistemi harekete geçirdiğini vurgulayan Zeray, şirket bünyesinde kullanılan yazılım sistemlerinden elde edilen verilere dayanarak, tek bir konut projesinin yaklaşık 5.700 farklı aktivite kodu ve imalat kalemini doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini ifade etti. Deprem gerçeği karşısında güvenli yapı üretiminin toplumsal bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Zeray, doğru mühendislik ve zemin etüdüyle üretilen her yapının geleceğe yapılan bir güvenlik yatırımı olduğunu ifade etti.

Uzun vadeli hedef: 3 milyon metrekare kiralanabilir alan

Sektörde sadece anlaşma yapıp arsa bekleme döneminin kapandığını; artık finansman çözebilen, maliyet yönetebilen ve teslim disiplinine sahip kurumların ayrışacağını belirten Zeray, şirketin gelecek vizyonuna dair şu kararlı hedefleri paylaştı:

“Geleceğe dönük güçlü ve çeşitlendirilmiş bir portföy yapısına sahibiz. Konut üretiminin yanında ticari üniteler, karma kullanım alanları ve sabit getirisi yüksek dirençli bir merkezi yapı oluşturmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönem hedefimiz, 3 milyon metrekare kiralanabilir alan inşa etmektir. Bu vizyonu ve modern yaşam alanlarını, komşu coğrafyalarımıza dahi yayma gayretindeyiz.”

2026 yılının ikinci yarısında net yol haritası

Zeray GYO, 2026 yılının ikinci yarısında devam eden projelerdeki inşaat ilerlemelerini disiplinle sürdürmeyi, teslim süreçlerinde müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi ve yatırımcı ilişkilerinde şeffaflığı en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Şirket, büyüklük kadar derinliğe, satış performansı kadar teslim kabiliyetine odaklanarak Türkiye’nin öncü gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olma duruşunu pekiştirmeye devam edecek.