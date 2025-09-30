Zeren Group’un İngiltere’deki üçüncü restoranı: Pide & Co Londra’da ilk şubesini açtı

Türkiye’de ve dünyada yatırımlarını sürdüren Zeren Group, İngiltere’deki Pide & Co restoranıyla geleneksel Türk mutfağını uluslararası alanda temsil etmeye hazırlanıyor. İlk şubesini Londra, Kingsway’de açan marka, Anadolu mutfağının sevilen ürünlerini farklı kültürlerle buluşturmayı hedefliyor. Pide & Co, hem Türk tüketicilere hem de yerel damak zevkine hitap eden bir deneyim sunarken önümüzdeki dönemde Londra’da farklı konseptlerde yeni restoranlar da açılacak.

"Tüm ürünlerimizi geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlıyoruz"

Pide & Co Genel Müdürü Hakan Sezer, “Kingsway’de açtığımız ilk restoranımızla Türk mutfağının özgün tatlarını Londra’ya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayserili ustamız Ali Beşparmak’ın ellerinden, Kayseri’de ‘cıvıklı’ olarak bilinen kuşbaşılı pide ve lahmacun, menümüzün en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Tüm ürünlerimizi geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlıyoruz. Pişirilmesinde ise Türkiye’den özel olarak getirdiğimiz fırınları kullanıyoruz.” diye konuştu.

Üç şubeye ulaşacak

“Turkish flavour, Turkish hand” sloganıyla Türk lezzetlerini, Türk ustaların elleriyle sunduklarının altını çizen Sezer, restoranda aynı anda 50 kişiyi ağırlayabildiklerini söyledi. Kısa vadede üç şubeye ulaşacaklarını anlatan Sezer, şöyle devam etti: “Kasım ayı sonunda Liverpool Street’te açacağımız yeni Pide & Co, ağırlıklı olarak ofislerin bulunduğu bölgede olması nedeniyle hızlı servis ve ‘take-away’ deneyimini birlikte sunacağımız bir konseptte faaliyete başlayacak. Burası halihazırda hizmet veren ilk restoranımızdan çok daha büyük bir alana sahip olacak. Dileyen misafirlerimizi restoranda da ağırlayabileceğiz. Başka bir Pide & Co restoranı için de Mayfair’de yer bakıyoruz. Bu üçüncü şubemiz, daha lüks bir konseptte hizmet verecek.”

Pide & Co’nun mutfak operasyonlarında görev alan ekip, büyük ölçüde Türk çalışanlardan oluşuyor. Bu yapı, geleneksel mutfak kültürünün korunmasına olanak sağlarken; yerel pazarda da özgün bir deneyim sunulmasına katkı veriyor. Marka hem Türk misafirlere hem de Türk mutfağını keşfetmek isteyen yerel ziyaretçilere hitap eden bir yapı kurmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak pide ve lahmacun çeşitlerinden oluşan menüde ayrıca kuzu şiş, tavuk şiş ve künefe gibi Anadolu mutfağının sevilen tatları da yer alıyor.