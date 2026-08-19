Zes, 8 yıldır elektrikli mobilitenin geleceğini şarj ediyor

Türkiye’nin elektrikli araç şarj ağı alanındaki öncü markalarından Zes, elektrikli mobilite yolculuğunda 8 yılı geride bıraktı. 2018 yılından bu yana şarj altyapısına yaptığı yatırımlarla elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını destekleyen Zes, bugün Türkiye genelinde 5 binden fazla şarj soketiyle 600 bini aşkın kullanıcıya hizmet veriyor. EPDK’nın Haziran 2026 verilerine göre Türkiye’nin en geniş şarj ağlarından birine sahip olan marka, AC şarj soketi sayısında da lider konumda bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kullanımını belgeleyen YEK-G sistemi kapsamında yeşil şarj hizmeti sunarak elektrikli ulaşımın daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlıyor.

8 yılda 246 milyon kWh’den fazla şarj

Zes şarj ağı üzerinden kuruluşundan bu yana sağlanan enerji miktarı 246 milyon kWh’ye ulaşırken, bunun yaklaşık 138 milyon kWh’lik bölümü yüksek hızlı şarj (HPC) istasyonlarında gerçekleşti. Aynı dönemde kullanıcıların araçlarını şarj ettiği toplam süre ise 7,3 milyon saati aştı.

Elektrikli araç teknolojilerindeki gelişim ve yüksek hızlı şarj altyapısına yönelik artan ihtiyaç, Zes kullanıcılarının şarj tercihlerine de yansıyor. Yıllar içinde artan HPC kullanımı, 2026 yılında da yüksek hızlı şarja yönelik talebin güçlü seyrettiğini ortaya koyuyor.

Zes, değişen kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ağını geliştirirken yüksek hızlı şarj altyapısına, dijital çözümlere ve kullanıcı deneyimini ileri taşıyan teknolojilere yönelik yatırımlarına hız veriyor.

8’inci yaşa özel enerjimizi birlikte büyütüyoruz

Zes, 8’inci yaşını kullanıcılarıyla birlikte kutlamak üzere kuruluş tarihi olan 20 Ağustos’a özel bir günlük kampanya hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında kullanıcılar, 20 Ağustos’ta gerçekleştirecekleri şarj işlemlerindeki toplam tüketimlerinin her 20 kWh’si için 1 - 30 Eylül tarihleri arasında kullanabilecekleri 20 kWh’lik hediye şarj kuponu kazanacak.

“Şarj ağını bütüncül bir sistem olarak kurguluyoruz”

Zes’in 8 yıllık yolculuğunu ve elektrikli mobilitenin geleceğini değerlendiren Electrip Global CEO’su İnanç Salman, şunları söyledi: “8 yıl önce yola çıkarken hedefimiz yalnızca şarj istasyonları kurmak değil, elektrikli araç kullanımının Türkiye’de yaygınlaşmasını destekleyecek erişilebilir ve güvenilir bir altyapı oluşturmaktı. Bugün 600 bini aşkın kullanıcıya ve 5 binden fazla şarj soketine ulaşmış olmamız, hem bugün geldiğimiz noktayı hem de Türkiye’de elektrikli mobilitenin ulaştığı ölçeği göstermesi açısından son derece değerli.

Ancak biz şarj altyapısını yalnızca şarj istasyonu sayısını artırmaya odaklanan bir yatırım alanı olarak görmüyoruz. Şarj ağını; enerji yönetimi, teknoloji ve kullanıcı deneyimiyle birlikte ele aldığımız bütüncül bir sistem olarak kurguluyoruz. Elektrikli araç pazarı büyüdükçe şarj sektöründe beklentiler de değişiyor. Önümüzdeki dönemde güçlü bir şarj ağı yalnızca şarj istasyonu sayısıyla tanımlanmayacak. Doğru lokasyonda doğru kapasiteyi sunabilmek, yüksek hızlı şarj altyapısını yaygınlaştırmak, enerjiyi daha etkin yönetmek ve kullanıcıya yolculuğunun tamamında kesintisiz bir deneyim sağlamak sektörün temel rekabet alanları olacak.

Biz de yatırımlarımızı bu perspektifle şekillendiriyoruz. Kullanım verilerini, sürüş alışkanlıklarını, lokasyon ihtiyaçlarını ve enerji altyapısının gelecekteki gereksinimlerini birlikte değerlendirerek ağımızı geliştiriyoruz. Yüksek hızlı şarj yatırımlarımızı artırırken güçlü dijital altyapımız ve veri odaklı yönetim anlayışımızla kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz.

Elektrikli mobilitenin geleceğinin aynı zamanda sınırların ötesinde birbirine bağlanan ağlar üzerinden şekilleneceğine inanıyoruz. Electrip Global ile Avrupa’da oluşturduğumuz yapılanmayla, kullanıcılarımızın farklı ülkelerde de kesintisiz bir şarj deneyimine erişebileceği bir ekosistem geliştiriyoruz.

Sekizinci yaşımız, bizim için yalnızca geride bıraktığımız yılları kutladığımız bir kilometre taşı değil; önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarını ve fırsatlarını yeniden değerlendirdiğimiz önemli bir eşik. Bugüne kadar bu yolculuğu bizimle paylaşan kullanıcılarımızla birlikte büyümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de elektrikli ulaşımın Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaya ve elektrikli mobilitenin gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz.”