Zes iş birliği ile Metro Türkiye mağazalarında yüksek hızlı şarj dönüşümü başladı

Metro Türkiye ve Zes var olan iş birliklerini bir üst seviyeye taşıyarak mağazalardaki şarj altyapısını yüksek hızlı teknolojilere dönüştürüyor. Sürdürülebilir ulaşım çözümlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda yürütülen iş birliği kapsamında, Metro Türkiye mağazalarındaki mevcut şarj istasyonları daha ileri teknolojiyle yenilenirken, soket sayısı ise 100’den 152’ye çıkarıldı. Elektrikli araç kullanıcılarının artan hızlı şarj ihtiyacına yanıt vermeyi hedefleyen bu dönüşümle, mevcut AC şarj istasyonlarının yerini daha hızlı ve verimli DC ve HPC şarj istasyonları alıyor. Böylece elektrikli araç kullanıcılarına daha kısa sürede şarj imkânı sunulurken, müşteri deneyimi de önemli ölçüde iyileştiriliyor.

Müşteri deneyiminde dijital dönüşüm

Gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm ile ilgili değerlendirmede bulunan Zes Ülke Müdürü Cüneyt Tınaz, “Metro Türkiye ile olan stratejik iş birliğimizi bugün çok daha güçlü bir noktaya taşıyoruz. Metro Türkiye’nin 20 ildeki 35 mağazasının 33’ünde Zes olarak varlık gösteriyoruz. Bu yeni fazda odağımız, mevcut altyapıyı daha hızlı ve verimli hale getirerek elektrikli araç kullanıcılarına zaman kazandıran bir şarj deneyimi sunmak. Bu doğrultuda hem altyapıya hem de müşteri deneyimini iyileştirecek teknolojilere önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarla yarının ihtiyaçlarına hazır bir altyapı sunarken, şarj sürecini kolay, hızlı ve öngörülebilir hale getiren çözümler geliştiriyoruz. Böylece şarj deneyimini akıcı ve konforlu bir yapıya dönüştürürken, müşteri memnuniyetini her temas noktasında en üst seviyeye taşıyoruz. Metro Türkiye’nin sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine alan yaklaşımı, bizim yaygın ve hızlı şarj altyapısı hedefimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Bu dönüşümle, sadece bir altyapı yatırımı yapmıyor; iki markanın ortak vizyonunu sahaya yansıtan somut bir adım atıyoruz” dedi.

"Lokasyon sayımızı 33’e, istasyon sayımızı ise 152’ye ulaştırıyoruz"

Metro Türkiye CFO’su Erhan Çetin, "İklim krizinin risklerinin her geçen gün daha da görünür hale geldiği bu dönemde, Metro Türkiye olarak yalnızca kendi operasyonlarımızda değil, tüm değer zincirimizde dönüşümün öncüsü olmayı en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alırken, yeşil enerji kullanımında müşterilerimizi de teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Zes ile var olan iş birliğimizi yeni bir faza taşıyarak büyütüyoruz. İlk etapta 32 mağazamızda 100 istasyon kurulumunu tamamlayarak misafirlerimize araçlarını YEK-G sertifikalı temiz enerjiyle şarj etme imkânı sunmuştuk. Şimdi ikinci faz kapsamında, Fethiye mağazamızın da eklenmesiyle lokasyon sayımızı 33’e, istasyon sayımızı ise 152’ye ulaştırıyoruz. Misafirlerimiz bir yandan alışverişlerini yaparken, diğer yandan araçlarını 30 ila 60 dakika gibi kısa bir sürede şarj ederek karbon ayak izlerini azaltmaya devam edebilecekler. Metro Türkiye olarak, sorumlu tüketim anlayışıyla yenilenebilir enerji sistemlerini desteklemeye ve çevre dostu çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

81 ilin tamamında hizmet veren Zes, 5.000’in üzerindeki soket sayısı ve her geçen gün artan yüksek hızlı şarj altyapısıyla Türkiye genelinde elektrikli araç kullanıcılarına geniş bir erişim ağı sunmaya devam ediyor. Zes ve Metro Türkiye iş birliği, alışveriş noktalarının elektrikli araç ekosistemindeki stratejik rolünü güçlendirirken, sürdürülebilir şehir yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor.