"ZExperience" AI Master programının başvuruları başladı

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonuna paralel olarak, nitelikli eğitim ilkesiyle gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamayı önceliklendiren Zorlu Enerji, bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri olan ZExperience programı ile gençlere destek olmayı sürdürüyor. Program, yapay zekanın temel kavramlarını anlamaktan, kendi başına çalışan sistemler kurmaya kadar uzanan bir süreci kapsıyor. Yapay zekaya ilgi duymanın ötesine geçerek sistematik bir öğrenme yolu sunan ZExperience; katılımcıları yapay zekayı etkin şekilde kullanabilen bireyler haline getirmeyi hedefliyor.

Gençlere uçtan uca çalışan bir yapay zeka prototipi geliştirme fırsatı

Sosyal inovasyon platformu imece ve Zorlu Enerji iş birliğiyle gerçekleştirilen programın içerikleri, akademik partneri olan Komünite tarafından hazırlanıyor. Programa özel hazırlanan içerikle gençler yapay zeka destekli düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirken, stratejik ve etkili prompt yazımı konusunda yetkinlik kazanacak. Görsel, video ve ses üretimi gibi alanlarda deneyim sunan program kapsamında katılımcılar kendi ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş yapay zeka sistemleri yaratabilecek. Süreç sonunda uçtan uca çalışan bir yapay zeka prototipi geliştirme fırsatı sunulacak.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek "Aktivasyon Günü"nde; AI challenge ile bilgi ve becerilerin uygulamaya döküldüğü ve projelerin görünür kılındığı bir deneyim ortamı sağlanacak.