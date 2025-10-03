Zeytinde rekolte beklentisi 170 bin ton, ihracatta hedef 70 milyon dolar

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, hasat sezonu öncesinde düzenlenen “Marmarabirlik ile yeni döneme güvenli adım” temalı toplantıda, kurumun üretim ve yatırım planlarını kamuoyu ile paylaştı. Üretim kapasitesini artırmak için yatırımlara başladıklarını açıklayan Yıldız, “Yerel kooperatiflerdeki atıl alanları değerlendirerek 30 bin tonluk modern bir depo tesisini kuruyoruz. Ayrıca sadece zeytin ve zeytinyağında değil, yeni ürünlerde de büyüyeceğiz. Zeytinyağlı sabun ve palm yağı yerine zeytinyağı kullanılan sürülebilir çikolata gibi yenilikçi ürünler de raflarda yerini alacak” dedi. Marmarabirlik’in köklü yapısına dikkat çeken Yıldız, “1940’lı yıllardan bu yana üreticinin emeğini koruyan bir kurumdan söz ediyoruz. Bugün 30 bin ortağımız, 8 kooperatifimiz ve 600 çalışanımızla sadece bir kurum değil, büyük bir aileyi temsil ediyoruz” diye konuştu. İhracatta da büyüme ivmesi yakaladıklarını vurgulayan Yıldız, “2024-2025 döneminde 35 milyon dolarlık ihracatla tarihi bir başarıya ulaşıyoruz. Hedefimiz kısa sürede 50 milyon doları aşmak. Bununla birlikte 70 bin ton zeytin alımı sözü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“170 bin ton zeytin bekliyoruz”

Rekolte alımlarına da başlandığına değinen Yıldız, “Bu yılki rekolteler gelmeye başladı. Şu ana kadar 41 bin ton rekolte beyanı geldi. Bursa ve Balıkesir'i de içine alan Marmarabirlik faaliyet bölgesinde 130 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin ediliyor. Yağlık da eklendiğinde 170 bin ton zeytin bekliyoruz. Beyanları verirken ortaklarımızdan gerçek verileri bizimle paylaşmalarını özellikle rica ediyoruz. Rekolteler ne kadar gerçekçi olursa, alım planı da o kadar kolay belirlenecektir. Rekolte beyanlarımız 17 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Bu yıl öngördüğümüz alım miktarı geçen yılki alım miktarımız kadar olacaktır. Üreticimizi korumak bizlerin boynunun borcudur. Vereceğimiz fiyat asla geçen yılın altında kalmayacak. Ama şov yapmak niyetinde de değiliz. Rasyonel veriler çerçevesinde hem Marmarabirlik’i hem de üreticimizi kalkındıracak bir fiyatlandırma yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın” dedi.

Zeytinyağlı sürme çikolata yolda

Kozmetik sektöründe inovatif ürünlere yeni bir pazara girdiklerini; sabunlar, duş jeli gibi ürünler üzerine çalıştıklarını anlatan Yıldız, “Bunlar için yeni fabrika kurmaya gerek yok. Sağlıklı ürünlerimizi bütün raflara koymak istiyoruz. 2 ay önce çalışmalara başladık. Gençlerimiz ve çocuklarımızın rahatlıkla tüketebileceği, palm yağı içermeyen, bu yağ yerine zeytinyağı kullanılan ekmeğe sürmelik çikolata yaptık. Yakında sofralarda olacak. Global markalarla yarışacak bu ürün bizleri de çok heyecanlandırıyor” açıklamasını yaptı.

50 milyon dolar ihracat hedefi

Başkan Ali Yıldız, bu yıl rekor ihracat seviyesine ulaşarak 35 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi. Yıldız, ihracata uygun üretim modeline devam ederek kısa vadede 50 milyon dolar seviyesinde bir ihracat hedefi koyduklarını belirtti. Yıldız, “Dış pazardaki yeni organizasyonlarımız çok güçlü. Dış piyasaları çok iyi okuyor ve doğru ürün modeli ile varlığımızı güçlendiriyoruz. İhracatta uzun vadeli hedefimiz 70 milyon dolar olarak belirlenmiştir” diye konuştu. Üreticilerin fiyat beklentisine de değinen Yıldız, “Asla fiyat geri gelmeyecek. Şişirilmiş rakamlarla beklenti oluşturmayacağız, şeffaf ve gerçekçi bir politika ile ortaklarımızın emeğini koruyacağız” dedi. Marmarabirlik’in geleceğini ortak akıl ve güven üzerine inşa edeceklerini vurgulayan Yıldız, “Şov yapmak değil, doğruları söylemek ve birlikte büyümek önceliğimiz” diye ekledi. Toplantıya katılan Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Aktaş da finansal yapıya dair bilgiler vererek, “Artan maliyetlere rağmen kurumumuz güçlü duruşunu sürdürüyor. Geçen yıl 4,9 milyar TL ciroya ulaştık, bu yıl hedefimiz 6,5 milyar TL. Ortaklarımızı mağdur etmeden ürün bedellerini zamanında ödeyeceğiz” diye konuştu.