ZF, Busworld Türkiye'de geleceğin toplu ulaşım teknolojilerini sergileyecek

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün elektrifikasyon, dijitalleşme ve güvenlik ekseninde önemli bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken ZF, Busworld Türkiye'de sergileyeceği yeniliklerle üreticilerin ve filo işletmecilerinin operasyonel verimliliklerini artırmalarına, toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine ve değişen regülasyonlara uyum sağlamalarına destek olmayı hedefliyor.

Türkiye, ZF için giderek daha önemli bir pazar ve üretim merkezi konumuna gelirken, şirket, Türkiye’de üretim yapan modern yerli ve ihracat odaklı otobüs üreticilerinin ihtiyaçlarını destekliyor ve bu üreticilerin dönüşüm süreçlerine uzun vadeli iş ortağı olarak katkı sunmaya devam ediyor. Güçlü yerel varlığı, dijital uzmanlığı, entegre güvenlik sistemleri ve aktarma organları çözümleriyle ZF, Türkiye otobüs pazarının sürdürülebilir gelişimi için uzun vadeli bir iş ortağı olarak konumlanırken, Türkiye'deki toplu ulaşım ekosisteminin gelişimine destek veriyor.

Türkiye’de ZF Sachs, ZF Lemförder, ZF Services Türk ve ZF CVS Türkiye olmak üzere dört farklı şirketle faaliyet gösteren grup son olarak 2023 yılında 40 milyon Euro yatırımla Sakarya’da fren körüğü tesisini hayata geçirmişti. Grubun Türkiye operasyonlarında 2 bin 100 kişiye istihdam sağlanıyor.

Elektrikli otobüsler için yeni nesil çözümler

ZF'nin fuarda öne çıkaracağı teknolojilerin başında şehir içi otobüsler için geliştirilen AxTrax 2 LF elektrikli portal aks sistemi geliyor. Selefine kıyasla yüzde 20 daha düşük SORT test değerleri sunarak özellikle filolar için enerji verimliliği açısından önemli bir avantaj sağlayan sistem, elektrikli otobüslerin menzilini artırırken işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

ZF, hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli ticari araçlara yönelik geliştirdiği e-comp Scroll hava kompresörünü de ziyaretçilerle buluşturacak. Yağsız çalışma prensibiyle önemli avantajlar sunan bu ileri teknoloji kompresör, dakikada 250 litre basınçlı havayı yalnızca 67 dB(A) ses seviyesinde üretirken düşük titreşim seviyesiyle de öne çıkıyor. e-comp Scroll, yeni nesil ticari araçlarda konfor ve verimlilik beklentilerine etkili bir çözüm sağlıyor.

Güvenlik ve regülasyonlara uyum ön planda

ZF, Busworld Türkiye kapsamında otobüsler için geliştirdiği GSR II uyumlu İleri Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) çözümlerini de tanıtacak. Akıllı Hız Desteği, Kör Nokta Bilgilendirme Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi gibi teknolojiler; sürücü, yolcu ve yayaların güvenliğini artırırken işletmecilerin güncel güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamalarına yardımcı oluyor.

Dijital filo yönetiminde yeni dönem

Fuarda öne çıkacak bir diğer çözüm ise ZF BusConnect telematik platformu olacak. Gerçek zamanlı araç verileri ve uzaktan izleme imkanları sunan sistem, filo performansının optimize edilmesini, bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesini ve araç kullanılabilirliğinin artırılmasını sağlıyor.

ZF, ayrıca yeni Health Check durum izleme yazılımını da tanıtacak. Elektrikli aktarma organlarından elde edilen verileri uzaktan analiz eden sistem, olası arızaları erken aşamada tespit ederek bakım planlamasını destekliyor ve operasyonel sürekliliğe katkı sağlıyor.