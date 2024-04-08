Zignaly, TOKEN2049 Dubai’ye altın sponsor oldu

Yeni nesil bir WEB3.0 yapay zekâ destekli sosyal yatırım platformu olan Zignaly, bu yıl Dubai'de düzenlenen TOKEN2049 etkinliğinde altın sponsor olarak yer alacağını duyurdu.

Ayrıca 17 Nisan'da gerçekleştirecekleri özel yan etkinlikte, kripto ve WEB3 dünyasının lider isimleri bir araya getirilecek.

Trader’ları, kanaat önderlerini, fon yöneticilerini ve blockchain dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak olan etkinlik, konukları arasında iş birliği fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

Şirket, son dönemde iki önemli AI projesi olan NodeAI $GPU ve LinqAI AI ile gerçekleştirdiği partnerliklerle de adından söz ettirmişti.

500 binden fazla yatırımcı ve 150'den fazla deneyimli portföy yöneticisini bir araya getiren Zignaly, TOKEN2049 ile birlikte sektördeki etkinliğini ve etkisini daha da genişletmeyi hedefliyor.

TOKEN2049'da, dünya genelinden gelen WEB3 geliştiricileriyle bağlantılar kurmayı ve bu başarılı partnerliklerini daha da ileri taşımayı hedefleyen Zignaly ekibi, yeni pazarlara açılmayı planlıyor.