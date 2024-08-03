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Ziraat Bankası'ndan açıklama: Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadeler doğru değildir

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada "Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamız, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürmekte olup, mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
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Ziraat Bankası'ndan açıklama: Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadeler doğru değildir
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Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde oldu:

"Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamız, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürmekte olup, mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. 

Diğer taraftan, Anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yapmış olduğu gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir. 

160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Bankamız, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdürecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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