Ziraat Bankası'ndan "veri sızıntısı" açıklaması

Ziraat Bankası, sosyal medyada gündeme gelen veri sızıntısı ve güvenlik ihlali iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Banka, yapılan incelemelerde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bir başka bankaya ait sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemlerin fark edildiği ve gerekli kontrollerin hızla devreye alındığı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya platformlarında Bankamız kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımlar yer almaktadır.

Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir.

Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir.

Müşterilerimizin finansal varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Güvenlik sistemlerimiz ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmakta ve olası risklere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."