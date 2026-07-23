Ziraat Katılım’a Avrupa’dan sukuk başarısı ödülü

Ziraat Katılım, Orta Vadeli Programı (Medium Term Note – MTN) kapsamında Avrupa sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarıyla elde ettiği başarı dolayısıyla Hollanda merkezli yatırım kuruluşu SFI Markets B.V. tarafından ödüle layık görüldü.

SFI Markets B.V.'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de yer alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Katılım, MTN Programı kapsamında bugüne kadar Avrupa yatırımcılarının yoğun talebiyle 21 adet sukuk ihracı gerçekleştirirken toplam ihraç tutarı 2,2 milyar ABD dolarını aştı.

Son iki yılda Türkiye'deki katılım bankalarının MTN programları kapsamında gerçekleştirdiği toplam sukuk ihraçlarının 3 milyar ABD dolarını aşması dikkate alındığında, Ziraat Katılım tek başına bu hacmin en büyük bölümünü oluşturarak sektör liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'deki katılım bankaları arasında en büyük pay

Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Avrupa yatırımcılarının Bankaya gösterdiği güçlü ilginin Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Muhabir kuruluşumuz SFI Markets ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde, MTN Programımız kapsamında Avrupa yatırımcı topluluğunun büyük ilgi gösterdiği 21 sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 2,2 milyar ABD dolarına ulaşan ihraç hacmimiz, Türkiye'deki katılım bankaları arasında en büyük payı temsil etmektedir."

"Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalarda güven duyulan ve tercih edilen bir ihraççı olduğunun önemli bir göstergesidir"

Ziraat Katılım'ın kuruluşundan bu yana sürdürülebilir büyümesini istikrarlı şekilde devam ettirdiğini ifade eden Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında elde edilen başarının bankanın küresel yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu pekiştirdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ilk kamu sermayeli katılım bankası olarak son 11 yılda güçlü bir büyüme hikâyesi yazdık. Sukuk ihraçlarımız ve diğer uluslararası finansman işlemlerimiz sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık. Bugün geldiğimiz nokta, Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalarda güven duyulan ve tercih edilen bir ihraççı olduğunun önemli bir göstergesidir."

Özdemir, Avrupa yatırımcılarından gelen yoğun talebin yalnızca Ziraat Katılım'a değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne duyulan güveni de ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Gerçekleştirdiğimiz işlemlerde görülen güçlü yatırımcı ilgisi, küresel yatırımcıların Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve başarı hikâyesine olan güveninin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

SFI Markets B.V. tarafından düzenlenen ödül töreni, Türkiye'de katılım finans sektörüne ve Türk ekonomisine duyulan uluslararası güven ile yatırım iştahını bir kez daha gözler önüne serdi.