Zirve TMGDK, ağırlığını OSB’lere vererek gelişimini hızlandırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını hizmetlerine sunarak, bu alanda ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi temin etmek amacıyla 2018 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Zirve TMGDK, özellikle organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların çözüm ortağı oldu. Tehlikeli madde güvenliği konusundaki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra aynı zamanda bir akademi olarak eğitimler de verdiklerini belirten Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Halenur Dönmez, “Birçok konuda çalıştığımız firmalara çözüm sunuyoruz. Sadece tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ve bu konudaki eğitimler ile sınırlı değiliz. Tehlikeli madde faaliyet belgesi, Ek-3 raporu ve muafiyet raporu, SRC-5 eğitimi, SRC-5 yenileme eğitimi, patlamadan korunma dokümanı, TMGD yenileme eğitimi gibi konularda da çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

“Güncel yönetmelikleri takip ediyoruz”

Son dönemde akaryakıt istasyonlarındaki ağırlıklarını organize sanayi bölgelerindeki fabrikalara kaydırdıklarını belirten Dönmez, “Bursa OSB anlamında oldukça yoğun bir şehir. Ayrıca fabrikalar Zirve TMGDK’nın sektörel olarak gelişimine de önemli veriler ve tecrübeler sunuyor. Bu sebeple aslında biraz daha OSB tarafındaki işbirliklerine ağırlık verdiğimizi söyleyebilirim. Halihazırda 150 dolayında firma ile çalışıyoruz. Yakın zamanda bir OSGB ile de işbirliği anlaşması yaptık. Baktığınız zaman OSGB’ler ile aynı ekosistemin birer parçasıyız ve bu alanda firmaları bilinçlendirme konusunda da birlikte önemli işler yapabiliriz. Ayrıca güncellenen mevzuatlar ve yeni çıkan yönetmelikler konusunda da kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yeşil mutabakat ile ilgili süreçlerin yanı sıra yılbaşında yürürlüğe girmesi beklenen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) konusunda eğitimlerimizi tamamlıyoruz” dedi.

“Birçok sektör kapsam dahilinde”

Akaryakıt istasyonları, tehlikeli madde taşımacılığı yapan lojistik firmaları, boya fabrikaları, asit fabrikaları, demir-çelik, plastik, metal, ilaç, kimyevi madde, havai fişek, parfüm, kolonya, kauçuk, cıva, silikon, yapı kimyasal malzemeleri ve daha birçok üretim, taşıma ya da depolama işlemi yapan firmaların TMGD çalıştırması gerektiğine burgu yapan Dönmez, “Aslında üretim yapan ve ADR’ye tabi olan her türlü alanda tehlikeli maddelerin güvenliği konusu mevcut. Biz 4. Bölge olarak kabul edilen Bursa ve civarında çalışıyoruz. Mevzuat gereği bölgemizin dışında faaliyet yürütmemiz söz konusu değil. Ağırlıklı olarak Bursa’dayız. Civar şehirlerde de çalıştığımız firmalar var ama o bölgelerdeki ağırlığımızı artırmak için kadromuzu güçlendiriyoruz. Ayrıca her sektörde olduğu gibi bizde de merdivenaltı firmalar bulunuyor. Süreçlerin sağlıklı olabilmesi adına işi hakkıyla yapan firmalar ile çalışmak olası sorunlar konusunda da firmaların elini güçlendirecek bir konu” diye konuştu.