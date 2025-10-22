Zorlu AVM Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özge Şahin atandı

Zorlu AVM'nin yeni Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Özge Şahin atandı. Şahin, Zorlu AVM’nin kiralama ve kiracı ilişkileri ile pazarlama, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak.

Özge Şahin kimdir?

Özge Şahin, profesyonel kariyerine 2008 yılında bankacılık sektöründe Societe Generale Türkiye’de “Ürün Yöneticisi” olarak başladı. Ülker’de “Marka Müdürü”, Volvo Grup’ta “Pazarlama İletişimi Direktörü”, Golf Dondurma’da “Pazarlama Direktörü” ve Eczacıbaşı İntema’da “Pazarlama Müdürü” olarak önemli görevler üstlenen Şahin, 2019 yılından bu yana Kanyon’da “Pazarlama ve Kiralama Müdürü” olarak başarılı projelere imza attı.

Akademik geçmişiyle de dikkat çeken Şahin’in, İstanbul Üniversitesi’nde “İktisat” lisansı, Louis Pasteur Üniversitesi’nde “İşletme” yüksek lisansı, Boğaziçi Üniversitesi ve Cenevre Üniversitesi’nde “Pazarlama” doktorası bulunmaktadır.