Zorlu CEO’su Yüngül: Yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül Bloomberg HT’de katıldığı programda, şirkete yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yüngül, “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için” derken, “Vestel’de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz” diye belirtti.

CEO Yüngül, borç yapılandırmaları konusunda ödemelerde bir problem olmadığını da vurguladı.

"Yatırımlarımızı ABD pazarına çevirdik"

Ömer Yüngül, “İhracatı kuvvetli bir grubuz verimliliklerle daha iyi olacağız” derken, Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olma hedefi olduğunu, özellikle ABD pazarına yöneldiklerini belirtti.

Zorlu Holding’in yatırımlarına yönelik de “Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz” diyen Yüngül, “Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, eylülde güzel haberler alacağız” diye de ekledi.