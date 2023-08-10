Zorlu Enerji, depolamalı RES için ön lisanslarını tamamladı

Türkiye’deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştiren Zorlu Enerji, depolamalı rüzgar enerjisi santrali (RES) için ön lisanlarını tamamladı.

Tekirdağ’da kuracağı Yeniçiftlik RES ve Kırklareli’nde kuracağı Hamitabat RES sayesinde portföyünde ilk kez depolamalı elektrik üretim tesisine sahip olacak olan Zorlu Enerji, aldığı bu ön lisanlar sayesinde gerçekleştireceği yatırımlar sonucunda toplamda 375 MWe depolamalı rüzgar gücüne sahip olacak.

532 bin ton karbondioksit salımının önüne geçecek

İki farklı depolamalı rüzgar santrali ön lisans başvurusu EPDK tarafından onaylanan Zorlu Enerji’nin Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bugün sahip oluğumuz yenilenebilir enerji portföyümüzün payını daha da artırmak ve kaynak çeşitliliğini geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kurulacak Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrallerimiz sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmayı ve ülkemizin enerji verimliliği yolunda ilerlediği kulvara güç katmayı amaçlıyoruz. Hayata geçirilecek depolamalı sistemlerin batarya teknolojilerinin gelişimine de çok önemli bir katkı sunacağını farkındayız. Aynı zamanda iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Depolamalı rüzgar enerji santrallerimiz tamamlandıklarında yılda 24 milyon ağacın sıfırladığı CO2 salımına eşdeğer olan 532 bin ton karbondioksit salımının önüne geçecek. İki santralimizden elde edeceğimiz enerjiyle yıllık 328 binden fazla hanenin elektriğinin daha yenilenebilir kaynaklardan sağlayabileceğiz.”