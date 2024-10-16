Zorlu Enerji dolar cinsinden tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor

Finansman arayışında son dönemde şirketlerin daha çok başvurmaya başladığı borçlanmalar sürüyor. Zorlu Enerji, ikinci yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip beş buçuk yıl vadeli ve 800 milyon dolar büyüklükte tahvil ihracı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre ihraç için yatırımcı turları düzenleyen Zorlu Enerji, 100'ü aşkın yatırımcının ilgi göstermesiyle sonuçlanan turların ardından 17 Ekim'de dolar cinsi tahvil ihraç edecek.

Zorlu Enerji, 10 Eylül'de de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve JP Morgan'a yetki verildiği ve bu doğrultuda yatırımcı toplantıları düzenleneceği belirtmişti.