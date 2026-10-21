Zorlu Enerji, Electrip Global’in satışı için pay devri sözleşmesi imzaladı

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Türkiye’nin enerji dönüşümündeki önemli oyuncularından Zorlu Enerji, 2018 yılında elektrikli araç şarj altyapısı alanında geliştirdiği Electrip Global Limited’deki %41,28 oranındaki paylarının tamamının devri için 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla pay devri sözleşmesini imzaladı. 147,6 milyon ABD doları satış bedeliyle gerçekleştirilen işlem, şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yürüttüğü stratejik portföy yönetiminin önemli adımlarından biri oldu.

Zorlu Enerji’nin 2018 yılında ZES markasıyla Türkiye’de başlattığı e-mobilite yolculuğu, elektrikli araç şarj altyapısı alanındaki öncü yatırımlarla büyüdü. 2022 yılında Zorlu Enerji ve hakim hissedar konumundaki Kuwait Investment Authority’nin (KIA) iştiraki Wren House Infrastructure LP (WH) arasında gerçekleştirilen stratejik ortaklıkla bu alandaki faaliyetlerin Electrip Global Limited çatısı altında uluslararası ölçekte genişlemesi için önemli bir adım atıldı.

Avrupa pazarında büyümesine Electrip markası ile devam eden Şirket; İtalya, Polonya, Orta ve Doğu Avrupa’da yedi ülkede yaptığı başarılı yatırımlarla uluslararası faaliyet ağını genişletti.

Türkiye’de başlayan yatırım, uluslararası ölçekte değere dönüştü

Zorlu Enerji’nin uzmanlığı üzerine inşa edilen ve WrenHouse’un uzun vadeli vizyonu öncülüğünde ilerleyen Electrip Global, büyüme ve başarısının göstergesi olarak Türkiye’de 5.000’in üzerinde, Avrupa’da ise 1.000’den fazla şarj istasyonu ile İtalya, Polonya, Orta ve Doğu Avrupa’da önemli bir konuma ulaştı. Electrip Global’deki yönetim kontrolüne sahip olmayan paylarının devri, Zorlu Enerji’nin uzun vadeli stratejik öncelikleri doğrultusunda yürüttüğü portföy optimizasyonu çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı yatırımlarına odaklanmaya devam ediyor

Zorlu Enerji, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü portföy optimizasyonu çalışmaları kapsamında kaynaklarını stratejik öncelikleri doğrultusunda yeniden konumlandırırken finansal yapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Electrip Global satışından elde edilen kaynağın, yeni yatırımlar ve şirketin belirli finansal yükümlülüklerinin karşılanması için kullanılmasını planlayan Zorlu Enerji, bu işlemle finansal esnekliğini artırırken yenilenebilir enerji üretimi ve elektrik dağıtımı alanlarındaki yatırımlarına odaklanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor.