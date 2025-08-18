Zorlu Enerji Experience, 3 döneminde 145 mezun verdi

Faaliyet gösterdiği her alanda bölgesel kalkınmaya destek olmayı öncelik olarak gören Zorlu Enerji, bu kapsamda 2023 yılında hayata geçirdiği Zorlu Enerji Experience (ZExperience) projesinde üçüncü dönem eğitimlerini tamamladı.

Hizmet verdiği bölgelerdeki başarılı üniversite öğrencilerine uzun yıllardır burs imkânı sağlayan Zorlu Enerji, Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu sosyal inovasyon platformu imece’nin yürütücülüğü ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin desteğiyle hayata geçirdiği Zorlu Enerji Experience (ZExperience) programıyla bursiyerlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyor.

36 farklı eğitim bursiyerlere özel olarak sunuldu

Zorlu Enerji’nin, Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu sosyal inovasyon platformu imece iş birliğiyle yürüttüğü Zorlu Enerji Experience (ZExperience) programında; akademi 101, iklim ve sürdürülebilirlik, teknoloji, enerji, iletişim ve proje yönetimi başlıkları altında 36 farklı eğitim bursiyerlere özel olarak sunuldu. Gençlerin sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda projeler üretmelerini ve toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmelerini hedefleyen program; İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi saygın akademik kurumların sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon alanında uzman akademisyenleri ile gerçekleştirildi.

Programın ilk iki döneminde sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında akademisyenlerin sunumlarını dinleyen öğrenciler, Zorlu Enerji’nin rehberliğinde teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu şekilde ilerlemesi için günümüzde ve gelecekte yapılacak çalışmaları somut örneklerle deneyimledi. Fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi konusunda mentorluk desteği alınan programda, seçtikleri bir küresel amaç kapsamında takımlar halinde proje üreten bursiyerler; öğrendikleri bilgileri hayata geçirme fırsatı elde etti. Proje yarışmasına katılarak kendi projelerini tasarlayan en başarılı 3 grup ödüllendirildi. Programın ikinci dönemi, 2024 yılında, sosyal sorumluluk dünyasının en saygın programlarından biri olan Communitas Awards ödülünün de sahibi oldu. Programın bu dönemki çalışmalarına, Excellence In Community Service / Organization Community Service kategorisi Organization’s Specific Program dalında ödül verildi.

Programın üçüncü dönemi tamamlandı

Zorlu Enerji bursiyerleri, şubat ayında başlayan üçüncü dönem programıyla sürdürülebilirlik yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, psikolojik sağlamlık, ekonomik kalkınma ve yönetişim, sosyal kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, takım çalışması, tasarım odaklı düşünme, proje yönetimi, iletişim teknikleri, sunum teknikleri ve hikaye anlatıcılığı konularında eğitim ve atölyelere katıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrenciler, takımlar halinde sosyal fayda odaklı projeler geliştirdi. Her takım imece temsilcilerinden oluşan takım koçu ve Zorlu Grubu kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar mentorları ile ortaklaşa çalışarak projelerin sunulacağı Jüri Buluşması’na hazırlandı. Üçüncü dönem projeleri, alanında uzman isimlerden oluşan jüriye sunularak en başarılı 3 takım ödüllendirildi.

Bursiyerler programın etkilerini değerlendirdi

Program sonunda yapılan sosyal etki değerlendirmesi kapsamında alınan geri bildirimlerde bursiyerlerin %80’i kariyer gelişimine katkı sağlayan eğitimler aldığını, %70’i toplumsal sorunlar hakkında neler yapabileceğini öğrendiğini, %65’i kariyeri için anlamlı ilişkiler kurduğunu ve %60’ı motivasyon artışı yaşadığını belirtti.