Zorlu Enerji ile Alman Schaeffler arasında anlaşma

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Schaeffler ile Türkiye'deki rüzgar türbini bakım hizmetleri ve çözümlerini geliştirmek amacıyla ortaklık anlaşması imzalayan Zorlu Enerji, ortaklık kapsamında Denizli'de rüzgar türbini bileşenlerinin komple onarım ve revizyonunun yapılmasını sağlayacak "Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezi"ni kurdu.

Dişli kutusu ve ana şaft rulmanlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere rüzgar türbini bileşenlerinin tüm bakımlarının yapıldığı merkez, ilk etapta Zorlu Enerji'nin rüzgar enerji portföyüne hizmet vermek amacıyla hayata geçirildi.

Sonraki aşamada kritik bakım ve revizyon hizmetlerini bölgedeki diğer rüzgar santrali operatörlerine de yaygınlaştırmayı planlayan Zorlu Enerji, bu anlaşmayla rüzgar enerjisi üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde ülke içindeki rüzgar enerjisi üretiminin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, enerji sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını ve bu dönüşümün merkezinde de yenilenebilir enerji olduğunu belirterek, "Türkiye'deki elektrik üretimimiz yüzde 100'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Sektörümüzde rüzgar enerjisine yatırım yapan ilk şirketlerden biriyiz, bu alandaki yatırımlarımıza 2008'de başladık. Türkiye'de rüzgar türbini bakım hizmetleri ve çözümlerini geliştirmek için Schaeffler ile yaptığımız anlaşmayı çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kındap, söz konusu anlaşma sonucunda kurulan Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezinde, rüzgar türbini bileşenlerinin fabrika seviyesi bakımının yapılmaya başlandığı vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sayede, sektörümüzde yerli kaynak kullanımını artırmayı ve istihdam konusunda da fırsat yaratmayı amaçlıyoruz. Bugün Türkiye'de 4 bin civarında rüzgar türbini bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında rüzgar enerjisine ciddi anlamda yatırım yapılması bekleniyor. Bu anlamda sahalarda türbinlerin kritik ekipmanlarının tamir ve bakımlarını kendi kurduğumuz atölyede, tümüyle yerli kaynakla yapabilecek konuma gelmek bize gurur veriyor. Schaeffler ile yaptığımız bu anlaşmayla tesisimizi dünya ölçeğinde hizmet veren bir konuma ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz."​​​​​​​

Schaeffler Türkiye Üst Yöneticisi Yusuf Bulut ise şirket olarak güvene ve ortak hedeflere dayalı ortaklıklar kurmaya olan inançlarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu Enerji ile olan iş birliğimiz, rüzgar enerjisi sektöründe teknik yeterliliği artırma ve sürdürülebilirliği teşvik etme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Rüzgar türbini bakımında devrim yaratan bu ortaklığın en önemli unsuru, ilk adım olarak Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezi'nin Denizli'de kurulmasıdır.”