Zorlu Enerji’ye Communitas Awards’da üç ödül

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ZorluEnerji,hem toplumsal hem çevresel duyarlılığı temel alan projeleriyle Communitas Awards’dan üç ödül birden almaya hak kazandı. Zorlu Enerji, sosyal sorumluluk dünyasının küresel bazda en saygın ödül organizasyonları arasında yer alanCommunitas Awards’da, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen “Ders Destek Projesi”, gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen “ZExperience Programı” ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen “Net Zero Yol Haritası” projeleriyle “Mükemmellik” kategorisinde“Şirket Toplum Hizmeti / Hayırseverlik”, “Organizasyon / Toplum Hizmeti” ve “Etik ve Çevresel Sorumluluk /Sürdürülebilirlik” dallarında ödüllendirildi.

Geleceğin ihtiyaçlarınıkarşılamaya yönelik çözümler geliştiriyoruz

Zorlu Enerji’nin karbonsuzlaşma ve geleceğin teknolojilerine odaklanan portföy ve çözümlerle sektörün iklim krizi, dijitalleşme, otomasyon elektrifikasyon odaklı dönüşümüne liderlik ettiğini hatırlatanZorlu Enerji Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Funda Küçükosmanoğlu, “Sürdürülebilir kalkınmanın pozitif değer yaratan iş ve projelerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Zorlu Enerji olarak geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılamaya yönelik çözümler geliştiriyor ve fayda odaklı hareket ediyoruz.Bu doğrultudasürdürülebilir bir toplum bilinci ileOkul Destek Derneği iş birliğindeuygulamaya aldığımızDers Destek Projesi Communitas Awards’da “Mükemmellik” kategorisinde “Şirket Toplum Hizmeti/Hayırseverlik”, ödülüne layık görüldü. Öğrencilerin eğitime eşit şartlarda erişmesini sağlayarak onların akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

Gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz

Üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla ZExperience Programını hayata geçirdiklerini belirten Küçükosmanoğlu,“Gençlereeğitim hayatları sırasında ve sonrasında kişisel gelişim ve yetkinlik kazandırmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz ZExperience Programı, Communitas Awards’da ödül alan kıymetli projelerimizden bir diğeri oldu. Bu projede, Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu veTürkiye’de sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimini destekleyen imece platformu ile birlikte çalışıyoruz. Proje kapsamında saygın akademik kurumların değerli akademisyenleri, alanlarında uzman Zorlu Enerji çalışanları ve Zorlu Grubu kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi kapsamında gönüllü çalışma arkadaşlarımız ‘’Kıvılcımlar’’ ile Zorlu Enerji bursiyerlerinibir araya getirerek, teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatının iyi uygulamalarını da paylaşma fırsatı bulduk.Tasarım odaklı düşünme, proje geliştirme ve yönetme, küresel amaçlar ve sürdürülebilirlik, takım çalışması, fikir ve proje gelişimi öğrencilerin en çok ilerleme sağladıkları alanlar oldu.Bu iki eğitim projemiz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 'Nitelikli Eğitim' (Amaç 4) ve 'Eşitsizliklerin Azaltılması' (Amaç 10) hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor’’ diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çevresel etkilerimizi de en aza indirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla, küresel ölçekteki Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) dahil olarak, Türkiye’de bu taahhütte bulunan ilk enerji şirketi olduk ve 2040 net sıfır emisyon hedefimizi onaylattık. Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını hesaplıyor ve doğrulatıyoruz.Projemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 'Erişilebilir ve Temiz Enerji' (Amaç 7), 'İklim Eylemi', (Amaç 13) ve 'Karasal Yaşam' (Amaç 15) hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ve Communitas Awards’daödülle taçlanan Net Zero Yol Haritamızlada tüm paydaşlarımıza örnek teşkil etmeye gayret ediyoruz. Bu aldığımız ödüllerortaya koyduğumuz hedeflere ulaşma konusunda ilham veriyor.”

Zorlu Enerji, 2024 yılında toplam 9 ödüle layık görüldü

Zorlu Enerji’nin doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda lider bir rol üstlendiğini belirtenKüçükosmanoğlu, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimizyenilikçi proje ve uygulamalarla 2024 yılında toplamda 9 ödüle layık görüldük. Bu ödüller,Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik gelecek yolculuğundaki adanmışlığının birer göstergesidir” dedi.