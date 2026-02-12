Zorlu Grand Otel 2026’ya yeni pazarlarla büyüme hedefiyle girdi.

Karadeniz’in ilk beş yıldızlı oteli Trabzon Zorlu Grand Otel, 2025’i hedeflerinin üzerinde kapattı. Genel Müdür Cenk Bora, 2026’da Özbek, Yunan ve Çinli misafirleri ağırlayarak konaklama ve yiyecek-içecek gelirlerinde yüzde 55 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

Karadeniz’in ilk beş yıldızlı oteli olan Trabzon Zorlu Grand Otel, 2025 yılını beklentilerin çok üzerinde kapatırken, 2026 için iddialı hedefler belirledi. Otel Genel Müdürü Cenk Bora, “2025’te hedeflediğimiz tüm rakamları 10’uncu ay itibarıyla tamamladık. 2026’da hem konaklama hem de yiyecek-içecek tarafında yüzde 55 büyüme planlıyoruz” dedi.

Trabzon turizminin simge tesislerinden Grand Zorlu Otel, 2025 yılında yerli ve yabancı pazarda yakaladığı doluluk oranlarıyla dikkat çekti. Genel Müdürü Cenk Bora, yıl boyunca yaklaşık 10 farklı ülkeden misafir ağırladıklarını belirterek, özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarındaki hareketliliğin beklentilerin üzerine çıktığını söyledi. Bora, “2025 bizim için çok iyi bir yıl oldu. Yerli ve yabancı farklı gruplarla doluluğumuz beklediğimizin üzerinde gerçekleşti. Özellikle Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Avrupa ülkelerinden yoğun misafir aldık. Filistinli misafirlerimiz de doğa ve tatil amaçlı bölgeyi tercih etti” dedi.

Karadeniz’in İlk Beş Yıldızlı Oteli

1997 yılında Zorlu Holding bünyesinde kurulan Grand Zorlu Otel’in Karadeniz Bölgesi’nin ilk beş yıldızlı oteli olduğunu hatırlatan Genel Müdür Bora, tesisin yalnızca bir konaklama noktası değil, aynı zamanda bölgenin önemli bir organizasyon merkezi haline geldiğini vurgulayarak “ Trabzon’da 160 oda, 330 yatak kapasitemizle hizmet veriyoruz. Kongreler, toplantılar, bölgesel ve ulusal organizasyonlar artık otelimizin ayrılmaz bir parçası ” ifadelerini kullandı.

Gastronomi, Kongre ve Kültür Bir Arada

Otel bünyesinde dünya mutfağından lezzetler sunan alakart restoran, Kafe Bisturi, 350 kişilik balo salonu ve 800 kişilik çok amaçlı salon bulunduğunu belirten Bora, pastane hizmetlerinde ise iddialı olduklarını söyleyerek “ Pastane tarafında bölgede en iyi ürünleri sunuyoruz. Misafirlerimizin özellikle bu alandaki geri dönüşleri bizi çok motive ediyor” dedi.

Kültür ve Sanata Kesintisiz Destek

Grand Zorlu Otel’in kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği desteğin altını çizen Bora, Uluslararası Trabzon Tiyatro Festivali’ne uzun yıllardır ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak “Trabzon’da uluslararası tiyatro festivali yapılmaya başlandığı günden bu yana ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dışında resim sergileri, bisiklet turları, turizm çalıştayları ve yerel yönetimlerin düzenlediği birçok etkinlikte aktif rol aldık” diye konuştu.

2026’da Yeni Pazarlar, Daha Büyük Hedefler

2026 yılı için hedeflerin büyüdüğünü ifade eden Cenk Bora, yeni pazarlara yönelik çalışmaların başladığını belirtti. Bora, “Özbek, Yunan ve Çinli misafirler için özel çalışmalarımız var. 2026’da 2025’e göre yüzde 55 oranında büyümeyi hedefliyoruz. Doluluk oranımız geçen yıl yüzde 65 seviyesindeydi, bu rakamı daha yukarı taşımak istiyoruz” dedi.

Gastronomi etkinlikleri, kar festivalleri ve dizi çekimlerinin bölge turizmine olan etkisine de değinen Genel Müdür Cenk Bora, yapılan dizi çekimleri ile iç pazarda hareketlilik yaşandığını söyleyerek “Dizi çekimlerinden sonra insanlar bu bölgeyi görmek istiyor. Yerli turistte ciddi bir merak oluştu. Biz de bu ilgiyi doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörün Sorunları ve Trabzon’un Değişen Bakışı

Turizm sektörünün en büyük sorunlarından birinin eski tesislerin dönüşüm süreci ve mevzuat uyumu olduğunu vurgulayan Bora, bir diğer önemli sorunun ise kalifiye personel eksikliği olduğunu dile getirdi. İhtiyaç hissedilen yetişmiş personel bulamamanın sektörün önündeki en büyük engel olarak gören Bora, “Ara kademe personel bulmak ciddi anlamda zorlaştı. Meslek liseleri neredeyse yok denecek kadar az. Bu da sektörün geleceği açısından önemli bir sorun” dedi.

Öte yandan son yıllarda Trabzon’da turizme bakış açısının olumlu yönde değiştiğini belirten Bora, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanlar artık turizmin bacasız sanayi olduğunun farkında. İstihdama ve ekonomiye katkısını görüyorlar. Bu bilinçle Trabzon’un turizm potansiyelini daha ileri taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. 2026’da ses getirecek uluslararası etkinliklerle bunu daha da güçlendireceğiz.”