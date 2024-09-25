Zorlu Holding 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda “yenileyici iş modelleri” ve “insan odaklı ekosistemler” ana başlıkları çerçevesinde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda ilerleyen Zorlu Holding, yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda çatı hedefleri çerçevesinde Grubun kaydettiği gelişmeleri paydaşlarına sundu.

2023 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında açıklamalarda bulunan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal,“Zorlu Holding olarak Akıllı Hayat 2030 stratejimiz çevresinde, “sorumlu yatırım holdingi” yaklaşımımızla daha eşit, adil ve kapsayıcı bir dünya için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği işimizin bir parçası değil, merkezi ve bütünü olarak ele alıyor, tüm faaliyetlerimizde insanın, toplumun ve gezegenin sağlığını gözetiyoruz. Grup şirketlerimiz ile birlikte çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını şirket stratejilerimize ve tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz” dedi.

Zorlu Grubu 2023 yılında Kapsam 1 ve 2 salımlarını baz yıl olan 2020’ye göre %37 azalttı

Akıllı Hayat 20230 vizyonu doğrultusunda belirledikleri stratejik sürdürülebilirlik hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Köksal, “Yenileyici İş Modelleri” yaklaşımı altında yer alan, “Net Sıfır Emisyon” ve “Döngüsellik” odaklı hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında Kapsam 1 ve 2 salımlarını bir önceki yıla göre yaklaşık %20, baz yıl olan 2020’ye göre %37 azalttık. Kapsam 1-2-3 toplam emisyonlarını ise önceki yıla göre %15 oranında düşürdük” dedi.

2023 yılında Ar-Ge’ye 2 milyar 417 milyon TL yatırım

2023 yılında Ar-Ge’ye 2 milyar 417 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirten Köksal sözlerini şöyle sürdürdü: “Beş ana sektördeki Grup şirketlerimizle; Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon ile geleceği şekillendiren yenilikçi alanlara yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şirketlerimiz aracılığıyla; yenilenebilir enerjiden elektrikli araç ekosistemine, akıllı beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden, araştırma-geliştirmeye dayanan yenilikçi madencilik uygulamalarına, sürdürülebilir tekstillerden deneyim odaklı yaşam alanları sunan gayrimenkul uygulamalarına kadar değer yaratan birçok alana yatırım yapıyoruz. Böylece uzun dönemde iklim krizi ve döngüsel ekonomi alanlarında ekosistemin dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Her yıl FAVÖK’ün %1’ini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ayırıyor

Tüm faaliyetlerinde toplumsal fayda odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ve sosyal yatırımlarda öncü olmayı hedeflerini dile getiren Köksal, “Her yıl FAVÖK’müzün %1’ini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ayırma ve toplumsal etkimizi artırma hedefimiz bulunuyor. 2023’te bu oranı yakaladık ve kaynaklarımızı etki odaklı yatırımlar ile sosyal etki yaratabileceğimiz alanlara yönlendirdik” dedi.

Uluslararası itibarlı sürdürülebilirlik platformlarında skorları yükseliyor

Zorlu Grubu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunda kaydettikleri ilerlemenin uluslararası kurumlar tarafından da raporlandığının altını çizen Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, “Halka açık şirketlerimizin her yıl artan bir ivmeyle; Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği, Su Güvenliği, Ormansızlaşma, Tedarik Zinciri programları, S&P’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA), Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için LSEG (London Stock Exchange Group) ESG değerlendirmesi gibi uluslararası itibarlı sürdürülebilirlik platformlarında yer alarak, skorlarını yükseltmeleri doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor” dedi.

Yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu ile Zorlu Holding, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) kapsamındaki maddelerle ilgili ilerleme bildirimini de kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik odaklı entegre bir yaklaşım sunuyor. Rapora, Zorlu Holding web sitesi üzerinden ve aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.