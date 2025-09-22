Zorlu Holding, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde “İnsan Odaklı Ekosistemler” ve “Yenileyici İş Modelleri” başlıkları altında belirlediği hedeflere yönelik önceliklerini, Grup şirketleriyle birlikte attığı somut adımları ve performans sonuçlarını 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ile paydaşlarına sundu.

2024’te Kapsam 1, 2 ve 3 salımlarında önceki yıla göre %22,7 azalma

Zorlu Holding, “Yenileyici İş Modelleri” başlığı altında; “Net Sıfır Emisyon” ve “Döngüsellik” odağında yaptığı çalışmalarla, düşük karbonlu çözümleri ölçeklendirmeye, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir kaynak kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Rapor sonuçlarına göre Zorlu Holding ve Grup Şirketleri, 2024 itibarıyla, Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarında bir önceki yıla kıyasla %22,7 oranında azalma sağladı. 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 salımları %37, Kapsam 3 salımları ise %15 azaltıldı. Toplam geri dönüştürülen atıklar %22 azaltılırken 123.034 ton atığın geri dönüşümü sağlandı. Bu sonuçlarla emisyon oranları düşürülürken, doğal kaynakların korunmasına ve döngüsel ekonominin desteklenmesine de katkı sunuldu.

2024 yılında Ar-Ge’ye 2,9 milyar TL’lik yatırım

Endüstri 4.0, dijitalleşme, büyük veri ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge çalışmaları da yürüten Zorlu Holding, 2024 itibarıyla, Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı bütçeyi yaklaşık 1,2 katına çıkararak, FAVÖK’ünün %12’sine karşılık gelen 2,9 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojileri sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada etkin bir araç olarak kullanan Zorlu Holding, bu alanlardaki yatırımlarını artırarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

İnsan odaklı ekosistemlerle kapsayıcı ve adil dönüşüm

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çalışanlardan iş ortaklarına, tedarikçilerden topluma kadar tüm paydaşları kapsayan bütünsel model benimseyen Zorlu Holding, “İnsan Odaklı Ekosistemler” ilkesiyle; çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliğini kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Çalışan deneyimini geliştirmeye ve yetenekleri geleceğe hazırlamaya yönelik birçok programı devreye alıyor; gönüllülük çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kapsayıcılığı ve çeşitliliği esas alan Eşit Bi’Hayat yaklaşımıyla özellikle kadınların iş gücüne katılımını ve eşit temsiliyetini artırmaya yönelik somut adımlar atıyor.

Zorlu Grubu, 2024 yılı itibarıyla beyaz yaka toplam kadın çalışan oranını %32’ye çıkardı. Kadın yönetici oranında da %33 seviyesine ulaşan Grup, elde edilen bu sonuçlarla daha adil, kapsayıcı ve insan odaklı bir yapı inşa etme kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

Sürdürülebilirlik performansıyla ulusal ve uluslararası endekslerde istikrarlı yükseliş

Zorlu Grubu’nun halka açık şirketleri, 2024 yılında da itibarlı ÇSY platformları, uluslararası endeksler ve raporlama girişimlerinde listelenmeye ve skorlarını yükseltmeye devam etti. Karbonsuzlaşma hedeflerini; küresel sıcaklık artışını 1,5°C senaryosu ile sınırlamaya uyumlu olarak belirleme taahhüdünde bulunan Grup şirketlerimiz hedeflerini Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne sundu. Bu doğrultuda Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya için orta vadeli, Zorlu Enerji için ise uzun vadeli hedefler Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından 2024’te onaylandı. Böylece bu şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele odağındaki yol haritaları ve sürdürülebilirlik performanslarındaki şeffaf ve hesap verebilir yapı, uluslararası düzeyde belgelendirilmiş oldu. Şirketlerin CDP İklim Değişikliği ve CDP Su Güvenliği Programları’ndaki başarılı skorları ile, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi için LSEG (London Stock Exchange Group) ESG değerlendirmesi gibi uluslararası itibarlı ÇSY platformlarındaki yüksek performansları da sürdürülebilirlik odağında kaydedilen ilerlemeyi tescilledi.

Zorlu Holding, geleceğe yönelik yol haritasını iklimle uyumlu, adil, kapsayıcı ve toplumsal faydayı önceleyen bir dönüşüm hedefiyle şekillendiriyor. Daha yaşanabilir bir dünya için paydaşlarıyla ortak değer üreten Holding, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratmanın ve kalıcı etki bırakmanın en stratejik yolu olarak görüyor. Bu doğrultuda, tüm faaliyetlerini sürekli gelişim yaklaşımıyla daha yenileyici, kapsayıcı ve dirençli kılmak için kararlılıkla çalışıyor.

Zorlu Holding’in bu anlayışla hazırlanan, GRI uyumlu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) kapsamındaki maddelerle ilgili ilerleme bildirimini de kapsayan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’na, Zorlu Holding web sitesi üzerinden ve aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Raporda, Zorlu Grubu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısı ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) tavsiyelerine uyumu aktarılmaktadır.