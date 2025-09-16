  1. Ekonomim
Zorlu Grubu, insan kaynakları yönetiminde bayrak değişimi gerçekleştirdi. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı görevinden emekli olacak Necmi Kavuşturan’ın yerine 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Hakan Timur atandı.

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı görevine Hakan Timur atandı
Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı görevine atanan Hakan Timur, yeni görevinde Grubun çalışan deneyimi ile liderlik gelişiminin artırılması, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerinin daha da yaygınlaştırılması ve dijitalleşme ile yeni nesil yetenek yönetimi uygulamalarının ilerletilmesinden sorumlu olacak. Bugünün yanı sıra geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek şekillendirilecek insan kaynakları stratejilerinin, Zorlu Grubu çalışanları ve tüm paydaşlar için değer yaratması hedefleniyor.

Hakan Timur kimdir?

Hakan Timur; İstanbul Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Sabancı Üniversitesi’nde Enerji ve Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’ta Chief Digital Transformation Officer programını tamamlayan Timur, kariyerine 1997 yılında Marsa Kraft Foods International’da başladı. Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa Global Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ve Enerjisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığı görevlerinde bulunan Timur, 2018 yılında Sabancı Topluluğu İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı’na atandı. Aynı dönemde Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Teknosa Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Carrefoursa, Avivasa, Çimsa, Enerjisa, SabancıDx gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

 Hakan Timur evli ve 2 çocuk babasıdır.

