Zorlu Holding, “Üretimde Yapay Zeka Sahnesi” etkinliğini gerçekleştirdi

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 stratejisiyle ileri teknoloji ve inovasyonla değer yaratma vizyonunu yapay zeka ile ileriye taşımaya devam ediyor ve yapay zekanın sağladığı çözümleri tüm operasyon süreçlerinde önceliklendiriyor.

Bu çerçevede Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı tarafından, alanında uzman isimlerin katılımıyla Zorlu PSM Sky Lounge’da düzenlenen “Üretimde Yapay Zeka Sahnesi” etkinliğinde, yapay zekanın geleceğin endüstrileri için sunduğu fırsatlar ele alındı.

Etkinlik, Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın’ın “Endüstriyel Dönüşümde Yapay Zekanın Gücü” başlıklı açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Vestel Teknoloji Genel Müdürü Öner Tekin, HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, Amazon Web Services Türkiye Ülke Müdürü Berrin Özselçuk, SabancıDx Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Serkan Şahin, McKinsey Partneri Cengiz Ulubaş, Future Ally Kurucusu İdil Özdoğan, NVIDIA MEA Kıdemli Kurumsal Satış Yöneticisi Muhannad Nabulsi, Gartner Kıdemli Partneri Ahmet Kadir Biçimli, Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran gibi sektör liderleri ve uzmanlar sahne aldı.

Ayrıca Fizix, Inovako, Maestro Hub, Mechanica, Novus, Optiyol, Robolaunch, Simularge, Skyloop, Solvoyo ve Visiomex gibi teknoloji girişimlerinin liderleri üretim alanına yönelik geliştirdikleri yapay zeka çözümlerini paylaştı.

"Teknolojiyi üretim sahasına alan şirketler kazanacak"

Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, konuşmasında küresel rekabet nedeniyle sanayi ve imalat sektörlerinin dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti. Aydın, “Bugünün buharı yapay zeka” diyerek teknolojiyi üretim süreçlerine entegre etmenin artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ihracata dayalı üretim gücünü sürdürülebilir kılmak için yenilikçi teknolojileri kullanmanın önemine değinirken; yapay zeka destekli bakımın plansız duruşları %50 azalttığı, yapay zekayı erken benimseyen üreticilerin üretim maliyetlerinde %14 tasarruf sağladığı gibi somut faydaları paylaşan Aydın, üretim sektöründeki değişime ayak uydurmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Sanayi devriminden bugüne uzanan örneklerle yapay zekanın dönüştürücü etkisini anlatan Aydın, Zorlu Holding olarak bu alanda öncelikli projeler geliştirdiklerini ve Zorlu Holding’in ekosistem paydaşlarıyla bilgi paylaşımında liderlik rolünü benimsediğini önemsediklerini belirtti. Aydın, “Zorlu Holding olarak yapay zekayı ajandamızın en öncelikli başlığı haline getirdik. Bu alandaki projeleri iş ortaklarımızla birlikte geliştiriyoruz. Ancak tüm bu dönüşümü tek başımıza yapmamız yeterli değil; ekosistemin, yan sanayinin ve diğer şirketlerin de buna katılması gerekiyor. O nedenle bu etkinliği bir başlangıç olarak görüyoruz. Yaptığımız çalışmaları, örneğin üretimde, tedarik zinciri yönetiminde veya müşteri ilişkilerinde hayata geçirdiğimiz projeleri paylaşacağız. Böylece sektörde bilgi akışını artırmayı ve bu etkinliği de bir mihenk taşı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Teknolojik dönüşümün yalnızca %30’unun teknoloji, %70’inin ise kültür ve insanla ilgili olduğunu ifade eden Aydın, “Burada sadece teknolojileri konuşmuyor olmamız lazım. Çalışanlarımızın nasıl dönüşeceğini, şirket departmanlarının bu hedefe nasıl koşacağını ve nasıl bir kültür içerisinde bunu yapacağını sürekli değerlendirmeliyiz” dedi.

"Vestel’de yapay zeka projelerini “her alanda kullanma” yaklaşımıyla değil, faydayı maksimize edecek şekilde titizlikle seçiyoruz"

Vestel Teknoloji Genel Müdürü Öner Tekin, yapay zekanın günümüz mühendisliği ve üretim süreçlerinde artık vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini vurguladı. Vestel’in bu dönüşüme uzun yıllar önce karanlık fabrika vizyonuyla adım attığını belirten Tekin, dijitalleşme ve veri toplama altyapısı olmadan yapay zekanın üretimde uygulanamayacağını söyledi. Bu sayede Vestel’in yapay zekâ projelerini hızlı şekilde hayata geçirebildiğini aktardı.

Tekin, Vestel’de yapay zeka projelerini “her alanda kullanma” yaklaşımıyla değil, faydayı maksimize edecek şekilde titizlikle seçtiklerini belirterek, “Yapay zeka projelerimizin analizlerini iş birimleriyle birlikte yapıyor, doğru kurgulanmamış hiçbir projeye başlamıyoruz. Böylece globalde görülen %70 başarısızlık oranının çok çok altında sonuçlarla ilerliyoruz” dedi. Vestel’in bugün sadece üretim için 66 yapay zeka projesi yürüttüğünü, bunların 18’inin görüntü işleme, 17’sinin analitik yapay zekâ, 31’inin ise üretken yapay zekâ alanında olduğunu söyleyen Tekin; kalite kontrolden dijital ikiz uygulamalarına, tedarik zincirinden ürün tasarımına kadar birçok alanda ciddi verimlilik ve maliyet avantajı sağladıklarını ifade etti.

İş dünyasının önde gelen isimlerini, teknoloji liderlerini ve start-upları bir araya getiren etkinlikte, yapay zekanın üretim süreçlerinde sunduğu avantajlar, sektörel uygulamalar ve geleceğe yön veren vizyoner bakış açıları paylaşıldı. Vestel, AWS, Sabancı Dx, Bulutistan, commensis, SKYLOOP, Vektora ve DeutscheTelekom, Fortinet gibi iş dünyasından destekçilerin de katkısıyla şekillenen etkinlikte düzenlenen panellerde, yapay zekanın üretimdeki stratejik etkileri tartışılırken; start-up sunumlarında ise girişimciler, yapay zekayı üretim alanında dönüştürücü kılan inovatif çözümlerini anlattı.

Networking oturumu ile sona eren Üretimde Yapay Zeka Sahnesi, Türkiye’de yapay zeka kültürünün yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlanması yolunda ilham veren bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Üretimde Yapay Zeka Sahnesi etkinliği konuşmacıları

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, “Bugün iş dünyası artık VUCA’dan NAVİ’ye geçti; yani doğrusal olmayan, hızlanmış, ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Bu ortamda eski formüllerle yol almak mümkün değil. Yapay zeka en büyük oyun değiştirici olarak karşımıza çıkıyor; henüz yolun başındayız ama zamanımız da kısıtlı. Burada asıl belirleyici olan teknoloji kadar insan faktörü: doğru zihniyet, yetkinlikler, kurum içi kurallar ve süreçler, uygun araçlarla desteklenmediğinde dönüşümün başarıya ulaşması mümkün değil.”

"Geleceğin fabrikaları neredeyse insansız olacak"

Turan, “Veri, dijitalleşme ve yapay zeka şirketler için arkadan esen güçlü rüzgârlar. Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek için liderlerin inovasyonu bir öncelik haline getirmesi ve çalışanlarını bu yolculuğa dahil etmesi gerekiyor. Geleceğin fabrikaları neredeyse insansız olacak, üretimden tedarik zincirine tüm süreçler veriyle ve yapay zekayla dönüşecek. Burada önemli olan panikle değil, stratejik vizyonla ilerlemek ve yatırımın geri dönüşünü net bir şekilde ortaya koyabilmek” dedi.

“Veri ne kadar büyük olursa olsun, esas olan doğru ve kaliteli veriyi iş süreçlerine entegre edebilmek"

Amazon Web Services (AWS) Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonunda doğru altyapı ve veri yönetiminin kritik önem taşıdığını vurguladı. AWS’in dünya genelinde 6 milyon kilometrelik fiber optik altyapısı ve sürekli artan bulut kapasitesiyle işletmelere güçlü bir bağlantı sunduğunu belirten Özselçuk, “Veri ne kadar büyük olursa olsun, esas olan doğru ve kaliteli veriyi iş süreçlerine entegre edebilmek. Bu sayede üretimden lojistiğe kadar tüm alanlarda yapay zeka ile verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü yükseltmek mümkün,” dedi. AWS’in Bedrock platformu ile şirketlere güvenli, esnek ve farklı modeller arasından seçim imkânı sağladığını aktaran Özselçuk, üretim sektöründe bakım yönetiminden envanter optimizasyonuna, IoT tabanlı çözümlerden sentetik veri kullanımına kadar pek çok alanda yapay zekâ ile somut faydalar elde edildiğini ifade etti.

Üretim sektöründe yapay zekanın başarıyla uygulanabilmesi için kritik olan etmenler

SabancıDx Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Serkan Şahin, üretim sektöründe yapay zekanın başarıyla uygulanabilmesi için teknolojinin ötesinde stratejik yaklaşımın ve doğru karar alma mekanizmalarının kritik olduğunu vurguladı. Şahin, “Türkiye gibi üretim gücü yüksek bir ülkede küçük, orta ve büyük ölçekli tüm şirketlerin yapay zekayı hayata geçirirken öncelikle net hedefler ve vizyon belirlemesi, karar alma süreçlerini yeniden kurgulaması ve veriyi doğru yönetmesi gerekiyor. Bu dönüşüm insansız gerçekleşemez; insan faktörü, kültürel değişim ve liderliğin vizyon koyma becerisi işin merkezinde yer alıyor. Ancak bu şekilde yapay zeka yatırımları gerçekten geri dönüş sağlayabilir ve sürdürülebilir rekabet avantajı yaratabilir” dedi.

"Üretim sektöründe tedarik zinciri, operasyon ve kalite alanları en yüksek değer potansiyeline sahip"

McKinsey & Company İstanbul Ortaklarından Cengiz Ulubaş, üretim sektöründe yapay zeka uygulamalarının şirketlere, sektörlere ve ülkelere kadar değer yaratabileceğini vurguladı. Ulubaş, şirketlerin dijital olgunlukta üç aşamadan geçtiğini, ilk olarak küçük denemelerle başladıklarını, daha sonra çözümleri yaygınlaştırdıklarını ve önümüzdeki yıllarda yüksek değer yaratan uygulamalara geçileceğini belirtti. Ulubaş, özellikle üretim sektöründe tedarik zinciri, operasyon ve kalite alanlarının en yüksek değer potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, dijital çözümleri yaygınlaştırırken partner ekosistemlerinden yararlanmanın, öğrenimleri hızlıca entegre etmenin ve güçlü bir veri altyapısı kurmanın sürdürülebilir değer yaratmada anahtar olduğunu ifade etti.

"Yapay zeka artık geçici bir teknoloji değil"

Gartner kıdemli partneri Ahmet Kadir Biçimli, yapay zekanın artık geçici bir teknoloji olmadığını ve şirketler için kalıcı bir değer yaratma aracı hâline geldiğini vurguladı. Kurumların yapay zekayı doğru süreçlerde konumlandırması, olgun yönetim platformları ve güçlü veri altyapısı ile desteklemesi gerektiğini belirten Biçimli, yapay zekanın verimlilik, hız, ürün ve hizmet geliştirme, müşteri deneyimi ve risk yönetimi gibi somut faydalar sağlamasının kritik olduğunu ifade etti. Yanlış pozisyonlama ve yetersiz veri veya kullanıcı adaptasyonunun ciddi maliyet ve kayıplara yol açabileceğine dikkat çeken Biçimli, “Gelecekte üretken yapay zeka, nöro-semantik sistemler ve insansı yetkinliklere sahip sorumlu yapay zeka uygulamalarının, üretimden ilaç geliştirmeye, malzeme tasarımından müşteri hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede değer yaratacağı öngörülüyor. Bu süreçte yapay zeka okuryazarlığı ve etik sorumluluk ise başarının anahtarı olarak öne çıkıyor” dedi.

"Elektrik şebekelerinin kurulduğu gibi şimdi toplumların yapay zeka altyapılarını kurma dönemi"

Future Ally Kurucusu İdil Özdoğan, Her endüstriyel devrim ihtiyaç üzerine ortaya çıkmıştır. Bir önceki endüstriyel devrimin sağladığı teknoloji altyapısı ile yapılabileceklerin marjinal faydası zamanla düştü ve yeni dönüşüm ihtiyacı geldiği noktada bu dönüşümü yapay zeka tetikledi. Bir sonraki atılım dönemecine kadar yeni bir ivmelenme sürecinin içindeyiz. Elektrik şebekelerinin kurulduğu gibi şimdi toplumların yapay zeka altyapılarını kurma dönemi. Bilhassa fiziksel yapay zeka dönüşümü, Türkiye’nin üretim alanındaki kabiliyetlerinin en hızlı aktarılacağı alan olarak beliriyor. NVIDIA ile olan iş birlikleri kapsamında; NVIDIA ekosisteminin sunduğu platformların, dijital ikizler ve robot teknolojilerle şekillenen fiziksel yapay zeka uygulamaları etrafındaki katma değerli hizmetlerin oyun değiştirici rol oynayacağının altını çizen Özdoğan, bu dönüşümü bilhassa üretim sektörleri için yönetecek insan sermayesi ve yetenek yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Genç kuşaktan çok umutluyum"

Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran, "Genç kuşaktan çok umutluyum. Çünkü bu jenerasyon bizi hem teknoloji hem de insanlık anlamında ileriye taşıyacak diye düşünüyorum, elimizdeki veriler de bunu destekliyor. Örneğin, bu yıl yaptığımız araştırmalarda Türkiye’de öğrencilerin ve genç profesyonellerin en çok önem verdiği beklenti, çalışana duyulan saygı oldu. Ardından iyi bir gelir beklentisi geliyor. Önceki yıllarda öğrenme ve gelişim fırsatları hep ilk sıradaydı. Bu yıl biraz geriledi, bunda yapay zekanın etkisi olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka doğru kullanıldığında bireysel öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve gençlere kendi kendini geliştirme imkânı sunuyor. Bu yüzden biz de ilk defa gençlere yapay zekaya bakış açılarını sorduk. Yapay zekaya yönelik dijital okuryazarlık ve beceri geliştirme oranlarının hâlen düşük olduğuna dikkat çeken Kuran, liderlerin bu alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti.