Zorlu Holding'de satışlar sürüyor: 147,6 milyon dolarlık anlaşma
Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj ağı ZES'in de bünyesinde bulunduğu Electrip Global Limited'deki yüzde 41,28'lik payının tamamını 147,6 milyon dolara satmak üzere anlaşmaya vardı. İşlemden elde edilecek kaynağın borç ödemelerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılması planlanıyor.
Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj hizmetleri alanında faaliyet gösteren Electrip Global Limited'deki ortaklığını sona erdirecek bir satış anlaşmasına imza attı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Electrip Global Limited sermayesindeki yüzde 41,28 oranındaki A grubu paylarının tamamının Wren House Infrastructure LP ve Kuveyt Yatırım Otoritesi'ne 147,6 milyon dolar karşılığında devredilmesi kararlaştırıldı.
Satış işleminin 22 Ekim'de tamamlanması hedefleniyor.
Satış geliri borçlar ve yatırımlar için kullanılacak
Zorlu Enerji, satıştan sağlanacak kaynağı mevcut finansal yükümlülüklerinin karşılanmasında ve yeni yatırımların finansmanında değerlendirmeyi planlıyor.
İşlemin şirketin mali tabloları üzerindeki etkisinin ise 31 Aralık 2026 tarihli finansal sonuçlarda netleşmesi bekleniyor.
Electrip Global Limited bünyesinde yer alan Zorlu Energy Solutions (ZES), Türkiye genelinde elektrikli araç şarj hizmeti sunuyor.
Zorlu Grubu'nda varlık satışları sürüyor
Zorlu Grubu, son dönemde farklı alanlardaki varlık satışlarıyla da gündeme geldi.
Grup daha önce Trabzon'da otel ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki maden sahalarının satışına yönelik işlemler gerçekleştirmişti.