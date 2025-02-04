Zorlu Holding’in Sürdürülebilirlik Odaklı Akıllı Hayat Akademisi’nde 6. dönem eğitimleri tamamlandı

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, “sorumlu yatırım holdingi” yaklaşımıyla daha iyi bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak için uzun vadeli hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Zorlu Holding, çalışanlarının bilgi birikimini ve farkındalığını artırmak üzere eğitim programları ve projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Akıllı Hayat Akademisi programı ile , Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle altı yıldır düzenlenen sürdürülebilirlik eğitimleri aracılığıyla, Zorlu Grubu çalışanlarının sürdürülebilirlik alanındaki yetkinliklerinin artırılarak hem bireysel hem de kurumsal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

2024 senesinde 6.’sı düzenlenen, başladığından bu yana 1500’e yakın Zorlu Grubu çalışanının katıldığı eğitim programında sürdürülebilirliğin temel prensipleri, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınıyor.

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal: Sürdürülebilirlik kültürünü tüm organizasyonumuzda daha da güçlendireceğiz

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Zorlu Holding olarak, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, yaşamı dönüştüren ve değişimi tetikleyen sürdürülebilir iş modelleri kurgulayarak, insan odaklı ekosistemler tasarlayarak ve radikal işbirlikleri geliştirerek etkimizi artırmayı hedefliyoruz. Sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında yenilikçi çözümler üreterek, paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmak üzere çalışıyoruz. Bu süreçteki en temel sürükleyici gücümüz ise insan kaynağımız. Sürdürülebilirlik kültürünün tüm organizasyonumuzda daha da güçlenmesi için çalışanlarımızın bu alandaki bilgi birikimini artırmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ve altı yıldır başarıyla sürdürdüğümüz Akıllı Hayat Akademisi bizim için çok kıymetli. Akademi, yalnızca bireysel farkındalıkları artırmakla kalmıyor; aynı zamanda çalışanlarımızın sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine, inovasyon odaklı düşünmelerine ve değişim liderleri olarak hareket etmelerine olanak tanıyor. Bugüne kadar 1500’e yakın çalışma arkadaşımızın katıldığı Akıllı Hayat Akademisi “Sürdürülebilirlik 101” eğitim programımız, küresel çapta karşı karşıya olduğumuz iklim krizi, çeşitlilik, kapsayıcılık ve sistem düşüncesi gibi kritik konularda bilgi edinmek ve çözüm üretmek adına değerli bir zemin oluşturuyor. Edindiğimiz her bir kazanım, yalnızca Zorlu Grubu’nun değil, tüm ekosistemimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna önemli bir katkı sunuyor.”

Eğitimde ele alınan konu başlıkları

Katılımcıların sürdürülebilirlik odağında derinlemesine bilgi edinme fırsatı yakaladığı, 5 hafta süren eğitim programında; Sürdürülebilirliğin Temelleri, İklim Krizi ve Adaleti, Ekolojik Ekonomi, Girişimcilik ve İnovasyon, Kapitalizmi Yeniden Düşünmek - Entegre Yaklaşım ve ÇSY Yönetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Döngüsel İş Modelleri, Kurumsal Gönüllülük, Kutuplaşmış Dünyada Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, Sistem Düşüncesi ve Adapte Olan Stratejiler, Belirsizlik Çağında Organizasyonlar ve Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Liderliği, Büyüme Paradigmasının Eleştirel Değerlendirilmesi başlıkları bulunuyor.