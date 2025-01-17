Zorlu Tekstil Grubu, Heimtextil Fuarı’nda yenilikçi ürün ve çözümleriyle büyük ilgi gördü

Yenilikçi ürün ve çözümleriyle 10 yılı aşkın süredir dünyanın en prestijli uluslararası ev tekstili fuarı olan Heimtextil’de yer alan Zorlu Tekstil Grubu, bu yıl da fuardaki yerini aldı. 14-17 Ocak 2025 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen fuarda, Zorluteks markalarından Valeron’un 2025 Koleksiyonu, lisanslı Disney Home ürünleri ve Korteks’in ileri teknolojiyle geliştirilmiş iplikleri ziyaretçilerle buluştu.

Zorlu Tekstil Grubu fuar boyunca, hem tasarım hem de kalite açısından fark yaratan ürünleriyle dikkat çekerken, fuar katılımcılarına ilham vererek global pazardaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın: Zorlu Tekstil Grubu olarak sunduğumuz yenilikçi ürün ve çözümlerimizle sektöre ilham vermeye devam ediyoruz

Fuarda sundukları ürünlerle sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördüklerini belirten Altın, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zorlu Tekstil Grubu olarak yenilikçi ürünler ve tasarımlarımızla uluslararası arenada fark yaratmaya devam ediyoruz. Heimtextil Fuarı, markalarımızı global ölçekte tanıtmak, sektörün gelişim trendlerini takip etmek ve iş birliklerimizi güçlendirmek adına önemli bir platform. Fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunduğumuz Valeron’un dikkat çekici koleksiyonları, lisanslı Disney Home ürünlerimiz ve Korteks’in ileri teknoloji ürünü iplikleri, grup olarak sektördeki öncü konumumuzu bir kez daha teyit etti. Korteks’in sunduğu sürdürülebilir iplik çözümleri, Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda çevreye duyarlı üretim süreçlerimizin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Geri dönüşümlü iplikler, biyobozunur ürünler ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler, sadece tekstil sektörüne değil, tüm endüstriye ilham veriyor. Bu tür prestijli fuarlarda yer almak, yenilikçi ürünlerimizi dünya çapındaki paydaşlarımızla buluşturmak ve ilham verici projelere imza atmak için eşsiz bir fırsat sunuyor” dedi.

Zorluteks’in lisanslı Disney Home ürünleri büyükten küçüğe tüm ziyaretçilerinin beğenisini topladı

Zorluteks fuarda, lisanslı Disney Home Koleksiyonu ile farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sundu. Koleksiyon, tek kişilik nevresim takımları, battaniyeler, pike takımları, yatak örtüleri, dekoratif kırlentler ve yorgan setlerinin yanı sıra bebek kategorisinde müslin setler, nevresim takımları ve havlu pançolar gibi özel ürünleriçeriyor. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Frozen, Cars, Toy Story, Dumbo, Bambi, WinniethePooh, Lion King, Spiderman, Star Wars ve TheMandalorian gibi sevilen karakterlerin yer aldığı tasarımlar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Valeron’un 2025 koleksiyonu büyük beğeni topladı

Zorluteks, premium markası Valeron’unyatak ve banyo grubu ürünleriyle Heimtextil 2025’in en dikkat çeken stantlarından birine ev sahipliği yaptı. Rengini, doğanın ahenginden alarak tasarlanan 2025 Valeron Nevresim Koleksiyonu ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Ayrıca otel tekstiline yönelik özel bir bölüm, otel grubu ürünlerine odaklanan çözümleriyle profesyonellerin dikkatini çekti.

Korteks, inovatif ve sürdürülebilir iplikleri ile fuardaki yerini aldı

Korteks, Heimtextil Fuarı’nda çevre dostu ve sürdürülebilir iplik çözümleriyle büyük ilgi topladı. Sektördeki öncü rolünü, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı ürünlerle bir kez daha pekiştiren Korteks, geri dönüşümlü iplik markası Taç Reborn, doğada biyobozunur özelliklere sahip Taç Bioloop ve susuz renklendirme teknolojisiyle üretilen DopeDyed iplikleriyle fuarda öne çıktı. Bu ürünler, sadece çevresel etkileri minimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerinde enerji ve su tüketimini azaltarak, kaynakları daha verimli kullanmayı amaçlıyor. Ayrıca Korteks’in sürdürülebilirlik anlayışı, ürünlerinin çevreye duyarlı olmasını sağlamakla birlikte, tüm üretim süreçlerinde çevreye olan etkilerini azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, şirketin sektördeki sürdürülebilirlik liderliğini pekiştirirken, tekstil endüstrisinin geleceği için örnek teşkil ediyor.

Yeni nesil tasarımlar ve fonksiyonel çözümler ile sektörün geleceğine yön vermeye devam eden Zorlu Tekstil Grubu, Heimtextil 2025’te sunduğu yenilikçi ürünlerle hem ziyaretçilere ilham verdi hem de uluslararası arenada yenilikçilikteki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.