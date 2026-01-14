Zorlu Tekstil Grubu, Heimtextil’de tasarım, kalite ve sürdürülebilirlik ürünleriyle ilgi gördü

Türkiye’nin ev tekstilinde önde gelen üreticilerinden Zorluteks ve Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticilerinden Korteks markalarıyla Heimtextil Fuarı’na katılan Zorlu Tekstil Grubu, kalite, tasarım ve sürdürülebilirlik odağını yansıtan ürünleriyle fuarın en dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı.

Fuar süresince Zorlu Tekstil Grubu stantları; yenilikçi koleksiyonları, yüksek kalite standartları ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.

Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın: Geniş ürün portföyümüzle hem tüketici beklentilerini hem de profesyonel pazarın ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz

Fuar sonrasında açıklamada bulunan Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Heimtextil 2026, Zorlu Tekstil Grubu olarak üretim gücümüzü, tasarım yetkinliğimizi ve kalite anlayışımızı küresel ölçekte sergilediğimiz önemli bir buluşma noktası oldu. Farklı segmentlere hitap eden geniş ürün portföyümüzle hem tüketici beklentilerini hem de profesyonel pazarın ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Fuarda gördüğümüz yoğun ilgi, markalarımızın uluslararası pazarlardaki güvenilirliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi, katma değerli ve sorumlu üretim anlayışımızla sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Tasarım ve zarafeti bir araya getiren Valeron, 2026 koleksiyonuyla fuardaki yerini aldı

Valeron standında sergilenen 2026 Nevresim Koleksiyonu, Banyo Grubu ve Otel Grubu ürünleri; zarif tasarım dili, yüksek kalite standartları ve zamansız estetik anlayışıyla dikkat çekti. Otel Grubu’na eklenen üç yeni jakar desen, markanın profesyonel segmentteki iddiasını güçlendiren önemli yenilikler arasında yer aldı.

Her detayında lüks ve ihtişamlı bir sanatı barındıran Valeron 2026 Koleksiyonu, markanın premium segmentteki güçlü konumunu uluslararası ziyaretçilere bir kez daha gösterdi.

Lisanslı Disney Home koleksiyonlarına yoğun ilgi

Zorluteks bünyesindeki Lisanslı Disney Home standında; Mickey Mouse, Mickey & Friends, Frozen, Spiderman, Lilo & Stitch ve Avengers gibi global ölçekte sevilen karakterler, Nevresim Takımı, Battaniye, Dekoratif Yastık, Dekoratif Örtü ve Advent Calendar ürün gruplarıyla sergilendi. Renkli ve eğlenceli tasarımlar, farklı pazarlardan gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Zorluteks Perde koleksiyonunu ziyaretçilerin beğenisine sundu

Zorluteks standında ayrıca; şönil ve buklet iplikli ürünler, doğal ışıltılara sahip yüzeyler, modern ve geometrik desenler ile animal skin dokulu yüksek kaliteli perdelerden oluşan Zorluteks Perde Koleksiyonu da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Koleksiyon, fonksiyonel kullanım ile estetik tasarımı bir araya getiren yaklaşımıyla beğeni topladı.

Korteks, sürdürülebilirlik odaklı ürünleriyle fuarda dikkat çekti

Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticilerinden Korteks, Heimtextil 2026’da TAÇ REBORN®, TAÇ BIOLOOP®, CiClO Inside ve Dope Dyed ürünleriyle yer aldı. Sürdürülebilir üretim anlayışı ve yenilikçi teknolojilerle geliştirilen bu ürünler, Korteks’in çevre odaklı yaklaşımını uluslararası arenada güçlü biçimde yansıttı.