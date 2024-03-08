Zorlu, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini tüm paydaşlarının erişimine sunuyor

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından birini toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor.

Zorlu Grubu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki yaklaşımını yansıtan Eşit Bi’Hayat manifestosunda da vurgulandığı üzere, yalnızca insan kaynağının değil, birlikte çalıştığı tedarikçilerden müşterilere, değer zincirindeki tüm paydaşların farkındalığına katkıda bulunmayı önceliklendiren kurum, yeni bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda, Zorlu Grubu çalışanları tarafından yüksek katılım sağlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi; kurumun bayileri, tedarikçileri, servis ağı çalışanları öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarının erişimine sunuldu. Eğitim artık toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendini geliştirmeyi arzu eden herkesin ulaşabileceği şekilde Zorlu Holding Youtube kanalında yer alıyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, uygulama ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, tüm Grup şirketlerimizin ortak aklı ve çabasıyla fırsat eşitliğini savunuyor, kapsayıcılıktan beslenen bir kurum kültürünü geliştirmek ve değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırmak üzere çalışıyoruz. Kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması adına sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri gerçekleştiriyor, bu alandaki kurumsal temsiliyetleri önceliklendiriyoruz. Eşitliğin dilde başladığına inanıyor, günlük hayatta ve iş ortamında daha kapsayıcı bir dil kullanımını teşvik edecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Cinsiyet önyargıları başta olmak üzere, cinsiyetçi söylemler, kadına yönelik şiddet gibi birçok unsurla mücadele edebilmek için; kamu, sivil toplum ve özel sektör başta olmak üzere herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlendiği, güçlü ve sürdürülebilir bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönüşümün kolektif bir biçimde gerçekleştirilmesi ve toplumdaki bireylerin temel bir farkındalık seviyesine ulaşması büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla bayilerimiz, tedarikçilerimiz, servis ağımızın çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın erişimine sunduğumuz ‘e-eğitim’ aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel kavramların gündeme gelmesini, konuyla ilgili bilgi düzeyini ve duyarlılığı bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Zorlu Holding olarak, etki alanımızın verdiği güçle, yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, her daim kadınların eşit hak ve fırsatlara ulaşabilmesi adına çalışacağız.”