Zorluteks 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden, pamuklu ev tekstili ile polyester kumaş sektörünün lider üreticilerinden olan Zorluteks, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi çerçevesinde yürüttüğü sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleriyle yarattığı etkiyi büyütmeye devam ediyor.

Lüleburgaz’daki yenilikçi teknolojilere sahip entegre ev tekstili üretim tesislerindeki güçlü üretim altyapısı, geniş marka portföyü ve yaygın satış ağı ile faaliyetlerini sürdüren Zorluteks, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışını benimseyerek, “Gelecek İçin Bugün” mottosuyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor.

Zorluteks bu anlayışla, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve faaliyetlerini paylaştığı; çevresel, sosyal ve yönetişim temel başlıkları altında hazırlanan GRI’ya (Global Reporting Initiative-Küresel Raporlama İnisiyatifi) uygun olarak 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek: "Gezegen için yenileyici, insan için geliştirici çözümler üreterek sektörümüze ilham vermeyi sürdürüyoruz.”

Zorluteks’te üretimi; çevresel etkileri azaltan, kaynak verimliliğini önceleyen ve sürdürülebilirliği merkezine alan bir yaklaşımla ele aldıklarını söyleyen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, “2024 yılında da Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında üretim modelimizi geliştirmeye devam ettik. Ar-Ge ve tasarım gücümüzle geliştirdiğimiz sürdürülebilir ve yüksek performanslı ürünlerle hem tekstilin geleceğine hem de farklı sektörlerin dönüşümüne katkı sunduk. Bu çerçevede, organik ve geri dönüştürülmüş ipliklerin yanı sıra Ecodesign yaklaşımıyla tasarlanmış farklı ürün gruplarından koleksiyonlar oluşturuyoruz. Yaşam döngüsü analizlerinden ürün güvenliğine uzanan uygulamaları, net sıfır hedefimiz doğrultusunda bütüncül bir üretim anlayışıyla bir araya getiriyoruz. Teknik tekstil ürünlerinin üretimimizdeki payını artırırken aynı zamanda ev tekstili dışında da farklı sektörlere yenilikçi teknik tekstil ürünleri sunuyoruz. Gezegen için yenileyici, insan için geliştirici çözümler üreterek sektörümüze ilham vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

“2024 yılında sera gazı emisyonlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 47,6 oranında azalttık”

Emisyon azaltımı, sürdürülebilir ham madde kullanımı, çevre dostu kimyasal yönetimi, daha az enerji ve su kullanımının, üretimin her aşamasında öncelik verdikleri alanlar arasında yer aldığını ifade eden Cemil Çiçek, “Yaşam döngüsü analizlerinden ürün güvenliğine uzanan uygulamaları, net sıfır hedefimiz doğrultusunda bütüncül bir üretim anlayışıyla bir araya getiriyoruz. Emisyonlarımızı her geçen yıl daha da azaltıyoruz. 2024 yılında sera gazı emisyonlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 47,6 oranında azalttık. Sürdürülebilir ürün koleksiyonlarımızı TAÇ Reborn markası altında tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. TAÇ Reborn Ecodesign koleksiyonumuz ile ürün başına karbon ayak izinde yüzde 50 oranında azalış sağladık. Su yönetiminde ise kaynak verimliliğini artıran sistemlerle, 2030 yılına kadar

kullandığımız suyun yüzde 50’sini geri kazanma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Atıksu arıtımındaki optimizasyon ve yıkama hatlarındaki iyileştirmelerle yüksek tüketim noktalarında yüzde 30’a varan tasarruf sağladık. Sürdürülebilirlik açısından da önemli katkıları olan teknik tekstil ürünlerinin, toplam üretimimizdeki üçte bir olan payını önümüzdeki dönemde yüzde 75’in üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge projelerinin yüzde 30’u doğrudan sürdürülebilirlik hedeflerine odaklı

Zorluteks’in sürdürülebilirlik açısından kaydettiği ilerlemenin arkasında inovasyona yaptığı yatırımlar yer alıyor. Ar-Ge Merkezinde yürütülen projelerin yaklaşık yüzde 30’u doğrudan sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ediyor. Şirketin ileri teknoloji ve dijitalleşme yatırımları da çevresel etkiyi yönetmede önemli rol üstleniyor. Zorluteks, TÜBİTAK SAYEM 1832 programı kapsamında, ürün ve proses verilerine entegre çalışan, yapay öğrenme tabanlı karbon ayak izi hesaplama ve iyileştirme senaryoları geliştiren bir yazılım altyapısı oluşturmak için çalışıyor. Bu sayede atık ve proses verileri dijitalleştirilerek, yaşam döngüsü analizlerinin kapsamı ve veri doğruluğu artırılabilecek. Şirket ayrıca devam etmekte olan TÜBİTAK TEYDEB 1707 projesi kapsamında, yıkama hatlarında suyun geri kazanımını artırmaya; dijital çözümlerle süreç verimliliğini ve doğal kaynak kullanımını iyileştirmeye yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Yüksek uluslararası sürdürülebilir skorlarıyla tercih edilen tekstil üreticisi

Operasyonların çevresel etkisini azaltmak için yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Zorluteks, sürdürülebilirlik odağındaki ilerlemesini uluslararası belgelendirmeler ve yüksek skorlarla tescilleyerek başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde tercih edilen tekstil üreticilerinden biri olmaya devam ediyor. Şirketin 2024 yılında, BEPI denetimi kapsamında su, enerji, atık, kimyasal yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında elde ettiği “B” skoru; çevresel performansını sistematik biçimde geliştirme kararlılığının somut bir göstergesi. Zorluteks’in ZDHC Supplier to Zero programı kapsamında aldığı Level 2 sertifikası ise çevreye zararlı kimyasalların sıfırlanması yönünde attığı adımları uluslararası düzeyde belgelendiriyor. Diğer taraftan Zorluteks, HIGG FEM doğrulama sürecinden geçerek sürdürülebilir üretim standartlarını hem sektör hem de paydaş beklentileri doğrultusunda güçlendirmeyi sürdürüyor.

Zorluteks 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda öne çıkan rakamlar

- Toplam Sera Gazı Salımı 212.256 ton CO2 e (Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları dâhil)

- Toplam Sera Gazı Emisyonu Azalış Oranı (2023->2024) %47,61

- Toplam Enerji Tüketiminde Azalış Oranı (2023>2024) %17

- Su Geri Kazanım Oranı %15

- Sürdürülebilir Kaynaktan Ham Madde Kullanımı %70

- Yenilenebilir Malzeme Kullanımı 63.675 ton (Toplam malzeme kullanımının %64’ü)

- Kadın Çalışan Oranı %46

- Toplam Eğitim Saati 27.919

- Toplam Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Harcaması 73 milyon TL

Rapor WEF Paydaş Kapitalizmi Endeksi göstergelerine göre düzenlendi

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinin merkezine alan Zorluteks, sürdürülebilirlik stratejilerini Zorlu Grubu’nun “Akıllı Hayat 2030” hedeflerine paralel olarak uyguluyor. GRI Universal Standards 2021’e ve GRI İçerik Endeksi’ne uygun olarak hazırlanan 2024 Zorluteks Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) doğrultusunda ilerleme bildirimlerine yer veriliyor. Rapor, ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) rehberliğinde, sektöre özel performans göstergeleri üzerinden yapılandırılmış.

2024 Zorluteks Sürdürülebilirlik Raporu’nda, sürdürülebilirlik stratejisi ve yönetiminin yanı sıra risk yönetimi ve önceliklendirme analizi başta olmak üzere, yönetişim odağındaki birçok konu detaylı bir şekilde yapılandırılarak ele alınıyor. Zorluteks Sürdürülebilirlik Politikası ve buna bağlı Sürdürülebilirlik Taahhütleri’nin de yayınlandığı Rapor, şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışını ifade eden paydaş kapitalizmi yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış bulunuyor. 4P Paydaş Kapitalizmi Yaklaşımı’na uygun olarak, “Yönetişim”, “Gezegen”, “İnsan” ve “Refah” başlıkları altında düzenlenen Raporda, WEF Paydaş Kapitalizmi Endeksi kapsamında öncelikli göstergeler dikkate alınırken ilgili bölümlerde bu göstergelere ilişkin uygulamalar açıklanıyor.