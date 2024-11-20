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Zorluteks, 33. Kalite Kongresi'nde Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü

Türkiye'nin en büyük entegre ev tekstili üreticilerinden Zorluteks, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Kalite Kongresi’nde “İnsan” kategorisinde “İyi Uygulama Ödülü” ile onurlandırıldı.

Haber Merkezi
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Zorluteks, 33. Kalite Kongresi'nde Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü
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Türkiye'nin en büyük entegre ev tekstili üreticilerinden biri olan Zorluteks, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen ve kalite alanında Türkiye’nin en köklü organizasyonlarından biri olan Kalite Kongresi’nde önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kapsamında “İnsan” kategorisinde “İyi Uygulama Ödülü”nü alarak insan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Sürdürülebilirlikte insan odaklı yaklaşım

Zorluteks’in bu ödülü kazanmasında, insan hakları, çeşitlilik, kapsayıcılık, adil ücretlendirme, çalışan sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda hayata geçirdiği güçlü çalışmalar belirleyici oldu. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Paydaş Kapitalizmi Metrikleri'ne dayanan ödül değerlendirme sürecinde, “Yönetişim, Gezegen, İnsan ve Refah” başlıkları altında titiz bir denetim gerçekleştirildi. Özellikle “İnsan” kategorisinde, Zorluteks’in çalışanlarının memnuniyeti ve gelişimi için yürüttüğü uygulamalar dikkat çekti. Şirket, sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturan insan odaklı projelerle çalışanlarına güvenli, destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuyor.

Zorluteks’in ödül yolculuğundaki başarısı, yalnızca belirli projelere değil, sürdürülebilirlik çalışmalarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almasına dayanıyor. Değerlendirme sürecinde, şirketin stratejik bir yaklaşıma sahip olması, politikalarının şirket genelinde uygulanabilirliği, belirlenen hedefler doğrultusunda sistematik bir şekilde ilerlemesi ve periyodik gözden geçirmeler yapması gibi kriterler öne çıktı. Üç gün süren detaylı saha denetimlerinde, bağımsız uzmanlar Zorluteks’in sürdürülebilirlikteki kararlılığını ve başarılarını tarafsız bir şekilde değerlendirdi.

Sürdürülebilirlik stratejileri çerçevesinde, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında öncü adımlar atarak, paydaşlarına ve topluma değer yaratmaya devam eden şirket, bu ödülle birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonu doğrultusunda çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

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